Diese Trinkhalm-Flasche ist toll. Unser kleiner hatte sie von Anfang an super akzeptiert. Ein Kind kriegt es normalerweise nicht auf, außer es ist schon etwas älter, so um die 4 Jahre vielleicht. Die Trinkhalme kann man online nachkaufen, finde ich nicht schlimm, das es sie nicht im Drogeriemarkt gibt, sogar bequemer, sind dann im 2er pack auch erhältlich, dann hat man immer was auf Vorrat. Auslaufen tut sie bei uns erst nach paar Monaten, da Überdruck entsteht, und der Strohhalm es nicht mehr hält, einfach austauschen, und schon ist alles wieder super. Und mal wieder eine neue Flasche zu kaufen, finde ich nicht schlimm, für den Preis. Muss nicht sein, aber irgendwann möchte man einfach wieder eine neue mit Motiv haben, da sich das Motiv irgendwann aus dem Staub macht ;) Sonst wirklich empfehlenswert für den Preis. Wir sind begeistert von Avent