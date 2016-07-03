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  • Skruelåg holder sugerøret rent på farten
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Udgået

Philips AventSugerørskopper

SCF762/00

3.1
| (39) Anmeldelser
Skruelåg holder sugerøret rent på farten
Philips Avent-koppen SCF762/00 med sugerør er en ideel drikkeløsning for småbørn. Den er læksikker, og det unikke skruelåg gør den nem at bruge for barnet på egen hånd. Og så kan den skilles helt ad og gøres ren.
Se alle fordele

Lækage-sikker, nem for barnet at bruge selv

Skruelåg holder sugerøret rent på farten

  • 340 ml

  • 18 m+ sugerør

Blødt silikonesugerør med integreret lækage-sikker ventil

Barnet kan let skrue låget åbent og lukket

Skruelåg holder sugerøret rent

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

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Anmeldelser

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3.1

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39

Anmeldelser

03/07/2016

Deutschland

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Bekræftet køber

Unentbehrlich für unterwegs

Wir haben viele Flaschen ausprobiert, aber unterwegs oder nachts waren immer Tasche und Kinderbett nass. Diese hier hält wirklich dicht und konnte von unsrer Tochter auch problemlos "bedient" werden. Der Deckel ist manchmal etwas schwer zu demontieren, aber mit etwas Übung geht es gut. Nur 1x gab es einen See, weil unsere Tochter den Strohhalm in die Flasche gestopft hat und es dann natürlich eine Öffnung gab.

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02/03/2015

Deutschland

Deutschland

SUPER!!!

Diese Trinkhalm-Flasche ist toll. Unser kleiner hatte sie von Anfang an super akzeptiert. Ein Kind kriegt es normalerweise nicht auf, außer es ist schon etwas älter, so um die 4 Jahre vielleicht. Die Trinkhalme kann man online nachkaufen, finde ich nicht schlimm, das es sie nicht im Drogeriemarkt gibt, sogar bequemer, sind dann im 2er pack auch erhältlich, dann hat man immer was auf Vorrat. Auslaufen tut sie bei uns erst nach paar Monaten, da Überdruck entsteht, und der Strohhalm es nicht mehr hält, einfach austauschen, und schon ist alles wieder super. Und mal wieder eine neue Flasche zu kaufen, finde ich nicht schlimm, für den Preis. Muss nicht sein, aber irgendwann möchte man einfach wieder eine neue mit Motiv haben, da sich das Motiv irgendwann aus dem Staub macht ;) Sonst wirklich empfehlenswert für den Preis. Wir sind begeistert von Avent

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02/03/2015

Deutschland

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SUPER!!!

Diese Trinkhalm-Flasche ist toll. Unser kleiner hatte sie von Anfang an super akzeptiert. Ein Kind kriegt es normalerweise nicht auf, außer es ist schon etwas älter, so um die 4 Jahre vielleicht. Die Trinkhalme kann man online nachkaufen, finde ich nicht schlimm, das es sie nicht im Drogeriemarkt gibt, sogar bequemer, sind dann im 2er pack auch erhältlich, dann hat man immer was auf Vorrat. Auslaufen tut sie bei uns erst nach paar Monaten, da Überdruck entsteht, und der Strohhalm es nicht mehr hält, einfach austauschen, und schon ist alles wieder super. Und mal wieder eine neue Flasche zu kaufen, finde ich nicht schlimm, für den Preis. Muss nicht sein, aber irgendwann möchte man einfach wieder eine neue mit Motiv haben, da sich das Motiv irgendwann aus dem Staub macht ;) Sonst wirklich empfehlenswert für den Preis. Wir sind begeistert von Avent

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