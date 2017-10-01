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  • Holder drikkevarer på den rigtige temperatur i længere tid
  • Holder drikkevarer på den rigtige temperatur i længere tid
  • Holder drikkevarer på den rigtige temperatur i længere tid
  • Holder drikkevarer på den rigtige temperatur i længere tid
  • Holder drikkevarer på den rigtige temperatur i længere tid
  • Holder drikkevarer på den rigtige temperatur i længere tid
  • Holder drikkevarer på den rigtige temperatur i længere tid
  • Holder drikkevarer på den rigtige temperatur i længere tid

Udgået

Philips AventIsolerede sugerørskopper

SCF766/00

4.4
| (8) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Holder drikkevarer på den rigtige temperatur i længere tid
Den isolerede Philips Avent SCF766/00-sugerørskop holder drikkevarer varme/kolde i længere tid, så barnet bedre kan nyde dem! Den er læksikker, og det unikke skruelåg gør den nem for barnet at bruge på egen hånd.
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Læksikker, nem for barnet at bruge på egen hånd

Holder drikkevarer på den rigtige temperatur i længere tid

  • 260 ml

  • 12 m+ sugerør

Holder drikkevarer på den rigtige temperatur i længere tid

Blødt sugerør med integreret lækage-sikker ventil

Nem at aktivere - væsken flyder nemt, når barnet suger

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

8

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

01/10/2017

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

07/02/2016

España

España

Excelente

Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

30/09/2015

Italia

Italia

Bekræftet køber

Pratico e funzionale

Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 