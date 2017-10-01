Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
260 ml
12 m+ sugerør
4.4
ud af 5
8
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
JessyMitMarkJonah2016
01/10/2017
Deutschland
Tolles Produkt
Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher
Knovoa
07/02/2016
España
Excelente
Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Vasos térmicos con pajita
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Vasos térmicos con pajita
Alfonso80
30/09/2015
Italia
Bekræftet køber
Pratico e funzionale
Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.