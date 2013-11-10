Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
340 ml
340 ml
12m+
Denne kop uden tud giver mulighed for at drikke 360° rundt langs hele kanten, præcis som med en voksenkop.
Designet af denne kop uden tud giver mulighed for sund tandudvikling.
Denne kop uden tud har en unik ventil, der er læbeaktiveret, så der kun løber væske ud af koppen, når barnets læber presses mod kanten. Når barnet ikke drikker, lukker ventilen automatisk, så du ikke skal bekymre dig om spildt væske eller griseri.
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Tomminbg
10/11/2013
Deutschland
Überragend!
Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
TMim
20/05/2020
Nederland
Kan niet kiezen welke kleur.
Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF784/00 Grote-mensenbeker
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF784/00 Grote-mensenbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
77 % af de adspurgte børnetandlæger var enige i, at denne kop giver en sund udvikling i munden (uafhængig onlineundersøgelse, USA, april 2016)
72 % af de adspurgte børnetandlæger ville anbefale læbeaktiveret teknologi (uafhængig onlineundersøgelse, USA, april 2016)