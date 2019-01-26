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  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*
  • Giver mulighed for sund udvikling i munden*

Udgået

Philips AventSugerørskopper

SCF796/00

3.9
| (122) Anmeldelser
Giver mulighed for sund udvikling i munden*
Philips Avent Bendy-sugerørskoppen med ergonomiske håndtag er ideel til den første tår med et sugerør og giver mulighed for en sund udvikling i munden.* Udviklet sammen med eksperter for at gøre den til den bedst mulige sugerørskop.*
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Lækagefrit ventildesign forebygger spild

Giver mulighed for sund udvikling i munden*

  • Bendy sugerørskop

  • 200ml/7oz

  • 9m+

  • 1-pak

Ergonomiske håndtag og blødt sugerør – ideelt til mindre børn

Koppens integrerede håndtag er ergonomisk designet, så det er nemt at holde koppen med små hænder. Det bløde fleksible sugerør er skånsomt mod tandkødet, mens koppens lille vægt og størrelse gør den ideel til de første sug med sugerør.

Den nederste del af sugerøret er bøjet, så barnet kan drikke til den sidste tår

Den nederste del af sugerøret er bøjet, så barnet kan drikke til den sidste tår

Den nederste del af sugerøret er bøjet, så sugerøret let når ned til væsken og giver mulighed for at drikke i en naturlig drikkeposition.

Integreret lækagefri ventil og flip-top-design forhindrer spild

Integreret lækagefri ventil og flip-top-design forhindrer spild

Sugerøret har en integreret lækagefri ventil for at forhindre spild. Flip-top beskytter sugerøret og forhindrer lækage på farten.

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

122

Anmeldelser

26/01/2019

Sverige

Sverige

Mycket bra!

Mycket bra och tät dricksflaska. Dock tuggas drickspipen sönder efter ett tag. Det finns utbytespipar att köpa.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/02 Sugrörsmuggar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/02 Sugrörsmuggar

08/12/2023

Deutschland

Deutschland

Mein Sohn kommt super damit klar

Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut

Fordele

Einfache Handhabung, kein Auslaufen

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/01 Strohhalmbecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/01 Strohhalmbecher

05/12/2023

Deutschland

Deutschland

SCF796/01 Strohhalmbecher

Sehr gutes Produkt. Handlich super, gut greifbar, der verschluss sehr gut, da muss man nicht ständig den Deckel suchen, da er gleich dran ist. Bin begeistert.

Ulemper

Der Flaschendeckel ist etwas schwer, das muss ich bemängeln

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/01 Strohhalmbecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF796/01 Strohhalmbecher

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % af 200 adspurgte amerikanske børnetandlæger er enige i, at designet af vores sugerørskop fremmer en sund udvikling i munden. 89 % er enige i, at drikning med sugerør træner musklerne i munden og opbygger styrken (uafh. onlineundersøgelse, USA, april 2016). Udviklet i samarbejde med talepædagoger, tandlæge, ergonom og jordemoder.