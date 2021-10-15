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Udgået
SCF797/00
Sæt med ekstra sugerør
2-pak
Brug som i pakke til 300 ml Bendy-sugerørskopper. Til 225 ml sugerørskopper skal du bruge en almindelig saks til at afkorte sugerøret 3 cm. Nem afmåling på siden af emballagen.
Den nederste del af sugerøret er bøjet, så sugerøret let når ned til væsken og giver mulighed for at drikke i en naturlig drikkeposition.
2.0
ud af 5
6
Anmeldelser
Malla2
15/10/2021
Suomi
Ecological
Very useful and ecological when your child has bitten off pieces of the straw and/or when the straw has been used _a lot_. There's no need to throw whole jug away byt you can replace the straw! Wonderful!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Pillimukit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Pillimukit
Vagners
13/04/2022
Danmark
God og irriterende
God drikkedunk, men irriterende du ikke kan købe nye sugerør - så skal du skifte hele drikkedunken ud :(
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Sugerørskopper
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Sugerørskopper
Marther
25/04/2022
Suomi
Straws are too easily bitten through
These straw cups are very good first ways to teach children to drink with straw and very leak proof. Only down side is that the material feels too good to bite into that my kids keep biting them into pieces. And too bad is that you cannot buy only straws from anywhere at least in finland so the cups are not very sustainable.
Fordele
Kids love them
Ulemper
Straw breaks too easily
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Pillimukit
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Pillimukit
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