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  • Sugerøret udskiftes nemt efter behov
  • Sugerøret udskiftes nemt efter behov

Udgået

Philips AventSugerørskopper

SCF797/00

2
| (6) Anmeldelser
Sugerøret udskiftes nemt efter behov
Philips Avent Bendy-udskiftningssættet med sugerør inkluderer 2 sugerør. Sættet er perfekt til udskiftning af en del, som er mistet, eller til udskiftning af sugerøret, så koppen er ren og hygiejninsk til brug når som helst!
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Hold sugerørskoppen i perfekt stand!

Sugerøret udskiftes nemt efter behov

  • Sæt med ekstra sugerør

  • 2-pak

Udskift let sugerøret af hensyn til hygiejnen

Passer til alle Bendy-sugerørskopper

Passer til alle Bendy-sugerørskopper

Brug som i pakke til 300 ml Bendy-sugerørskopper. Til 225 ml sugerørskopper skal du bruge en almindelig saks til at afkorte sugerøret 3 cm. Nem afmåling på siden af emballagen.

Den nederste del af sugerøret er bøjet, så barnet kan drikke til den sidste tår

Den nederste del af sugerøret er bøjet, så barnet kan drikke til den sidste tår

Den nederste del af sugerøret er bøjet, så sugerøret let når ned til væsken og giver mulighed for at drikke i en naturlig drikkeposition.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.0

ud af 5

6

Anmeldelser

4
3

15/10/2021

Suomi

Suomi

Ecological

Very useful and ecological when your child has bitten off pieces of the straw and/or when the straw has been used _a lot_. There's no need to throw whole jug away byt you can replace the straw! Wonderful!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Pillimukit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Pillimukit

13/04/2022

Danmark

Danmark

God og irriterende

God drikkedunk, men irriterende du ikke kan købe nye sugerør - så skal du skifte hele drikkedunken ud :(

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Sugerørskopper

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Sugerørskopper

25/04/2022

Suomi

Suomi

Straws are too easily bitten through

These straw cups are very good first ways to teach children to drink with straw and very leak proof. Only down side is that the material feels too good to bite into that my kids keep biting them into pieces. And too bad is that you cannot buy only straws from anywhere at least in finland so the cups are not very sustainable.

Fordele

Kids love them

Ulemper

Straw breaks too easily

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Pillimukit

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF797/00 Pillimukit

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 