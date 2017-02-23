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Udgået
Vores antikolik-ventil er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i flasken for at undgå undertryk, og ventilerer luften mod bunden af flasken. Dermed bliver luften i flasken og holdes væk fra barnets mave for at reducere kolik og ubehag.
Philips Avent Anti-colic-flasken reducerer klynken. Børn, der blev madet med Philips Avent Anti-colic-flasker, klynkede 60 % mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en antikolik-flaske fra et konkurrerende mærke.*
Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat, og den riflede struktur hjælper med at forhindre, at sutten klapper sammen, og giver en behagelig, uafbrudt madning.
4.3
ud af 5
60
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great for small drinks
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ken87
31/01/2017
United Kingdom
These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats
I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle
Jaffro86
31/01/2017
United Kingdom
These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats
I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF560/27 Classic+ baby bottle