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Udgået

Philips AventSCF816/27 Anti-colic baby bottle

SCF816/27

4.4
| (113) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
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Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Dokumentation for, at antikolik-ventil mindsker kolik*

Vores antikolik-ventil er designet til at holde luft væk fra din babys mave for at reducere kolik og ubehag. Mens dit barn mades, slipper ventilen, som er integreret i sutten, luft ind i flasken for at undgå undertryk, og ventilerer luften mod bunden af flasken. Dermed bliver luften i flasken og holdes væk fra barnets mave for at reducere kolik og ubehag.

60 % mindre klynken om natten*

60 % mindre klynken om natten*

Philips Avent Anti-colic-flasken reducerer klynken. Børn, der blev madet med Philips Avent Anti-colic-flasker, klynkede 60 % mindre om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en antikolik-flaske fra et konkurrerende mærke.*

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Den riflede struktur forhindrer sammenklapning for uafbrudt madning

Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat, og den riflede struktur hjælper med at forhindre, at sutten klapper sammen, og giver en behagelig, uafbrudt madning.

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

113

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Its very useful and good performance.

My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Classic baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Classic baby bottle

10/09/2012

Deutschland

Deutschland

Nur zu Empfehlen

Kann jedem nur ans Herz legen auszuprobieren ob das Kind die Flasche nimmt. Wir sind super zufrieden!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

09/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF686/17 Klassik-Babyflasche

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