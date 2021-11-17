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Udgået
SCF819/01
1 stk.
Sutten forbliver fuld af mælk, selv når sutteflasken er vandret, så din baby kan drikke i en mere naturlig, siddende position. Dette kan reducere refluks, luft i maven og gøre madning mere behagelig for dig og den lille.
Vores unikke AirFree™-åbning trækker luft væk fra sutten, så dit barn sluger mindre luft, mens barnet drikker. Dette kan være med til at reducere almindelige problemer ved madning såsom kolik, refluks og luft i maven.
AirFree™-ventilationsåbningen sættes nemt på alle Philips Avent-anti-kolik- og Classic+ flasker. Da ventilationsåbningen samtidig er udført i et enkelt stykke, er rengøring en leg.
2.8
ud af 5
13
Anmeldelser
Justbreehappy
17/11/2021
Nederland
Geen krampjes meer!
Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF819/01 AirFree™-ventiel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF819/01 AirFree™-ventiel
MWit
20/05/2021
Nederland
Lekt niet
Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF819/01 AirFree™-ventiel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF819/01 AirFree™-ventiel
09/03/2021
Nederland
Uitstekend
We zijn er super blij mee! Werkt zeer goed!! We zijn er erf tevreden over.
Fordele
Goed prijs, werkt goed
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF819/01 AirFree™-ventiel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF819/01 AirFree™-ventiel
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
AirFree™-åbningen er designet til at hjælpe dit barn til at sluge mindre luft. Sutten forbliver fyldt med mælk, selv når den holdes horisontalt, mens du mader barnet siddende. Reduktion af den luft, som et barn indtager, kan lette almindelige problemer ved madning såsom kolik, luft i maven og refluks.
2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, udviste færre koliktendenser sammenlignet med en konventionel sutteflaske og en betydelig nedsættelse i klynk om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en anden sutteflaske fra et konkurrerende mærke.
Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvis, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd, klynken, oppustethed og gylp.