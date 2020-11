Let at bruge

For at komme i gang skal du fylde sutteflasken med mælk, placere AirFree™-åbningen over kanten og skrue sutten på. Vip sutteflasken nedad én gang for at fylde sutten, og så er den klar til brug. Når du mader, skal du sørge for, at AirFree™-åbningen forbliver på toppen. Sutten vil forblive fuld af mælk, selv når den er vandret, for at muliggøre nem, siddende madning.