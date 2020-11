Næringsrig babymad på en nem måde

Tilbered nem og nærende hjemmelavet babymad med denne sunde 2-i-1 Philips Avent babyfoodprocessor. Damp først frugt, grøntsager, fisk eller kød, og vend derefter skålen for at blende, uden at du behøver flytte maden. Se alle fordelene