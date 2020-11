Glas og blenderkniv tåler maskinopvask, og vandtanken er lettilgængelig

Selv når du er færdig med at tilberede måltiderne, fortsætter 4-i-1 babyfoodprocessoren til sund mad med at være yderst praktisk. Både glasset og blenderkniven kan maskinopvaskes, og takket være det åbne design er vandtanken nem at rengøre og påfylde, hvilket giver dig mulighed for at lave mad med ren damp – hver gang.