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  • Passer til små munde og hænder
  • Passer til små munde og hænder
  • Passer til små munde og hænder
  • Passer til små munde og hænder

Udgået

AventBidering - dyreformet serie

SCF890/01

4.8
| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Passer til små munde og hænder
Serien af dyreformede Avent SCF890/01-bideringe uden BPA masserer dit barns ømme gummer i de forskellige stadier, mens tænderne bryder frem. De farverige og sjove design passer perfekt i barnets hænder og mund og lindrer smerter ved tandfrembrud.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Bidering, der lindrer smerter ved tandfrembrud

Passer til små munde og hænder

  • Niveau 1

  • Bidering til fortænder

Din baby kan bide i overflademønstrene, når fortænderne bryder frem

Din baby kan bide i overflademønstrene, når fortænderne bryder frem

Denne bidering har forskellige overflademønstre for at skabe varierende niveauer at tryk til lindring af dit barns smerter ved tandfrembrud.

Bideringene fra Philips Avent er helt fri for BPA og phthalater

Bideringene fra Philips Avent er helt fri for BPA og phthalater

BPA-fri – følger EU-direktiv 2011/8/EU

Kan steriliseres i en Philips Avent-sterilisator

Kan steriliseres i en Philips Avent-sterilisator

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

05/10/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kleinen

Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.

Fordele

Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst

Ulemper

Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Beißring im Tierdesign

24/11/2011

Deutschland

Deutschland

beissring -ohne schadestoffe

so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Beißring im Tierdesign

22/09/2017

Nederland

Nederland

Erg veelzijdig gebruik.

Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024. 