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30 dages fortrydelsesret
Udgået
Niveau 1
Bidering til fortænder
Denne bidering har forskellige overflademønstre for at skabe varierende niveauer at tryk til lindring af dit barns smerter ved tandfrembrud.
BPA-fri – følger EU-direktiv 2011/8/EU
4.8
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
LenatheMom
05/10/2020
Deutschland
Perfekt für die Kleinen
Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.
Fordele
Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst
Ulemper
Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Beißring im Tierdesign
billy
24/11/2011
Deutschland
beissring -ohne schadestoffe
so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Beißring im Tierdesign
nenet
22/09/2017
Nederland
Erg veelzijdig gebruik.
Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.