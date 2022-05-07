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Udgået

Philips AventRum- og badevandstermometer

SCH550/00

3.1
| (128) Anmeldelser
Præcis temperatur
Dette digitale termometer måler temperaturen i babyens værelse og badevand. På grund af det spændende design kan babyen desuden bruge termometeret som legetøj i badet.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Flyder i vand

Præcis temperatur

Nøjagtig temp.aflæsning til badeværelse og soveværelse

Det digitale bade- og rumtermometer gør det nemt at bestemme den ideelle temperatur til din babys bad eller rum. Din baby har det bedst i badet, hvis vandet er mellem 36,5 °C og 38 °C. En temperatur på 39 °C og derover er for varmt og kan skolde din baby! Ved en rumtemperatur på ca. 18 °C har babyer det bedst, når de sover.

Overholder alle relevante legetøjs- og sikkerhedsstandarder

Overholder alle relevante legetøjs- og sikkerhedsstandarder

Produkter, der overholder legetøjsstandarderne, er grundigt testet for at sikre, at de opfylder disse standarder og er fuldstændig sikre.

Flyder i vand

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

128

Anmeldelser

07/05/2022

United Kingdom

United Kingdom

Mine lasted 11 years!

Battery ran out a couple months ago so binned it as looked like a sealed unit. Looking for a replacement and surprised to see bad reviews. Used as bath thermometer initially but the last 9 for room temperature. Loved it

Fordele

Lasted ages

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

20/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Four years later and still going strong

We've been using the thermometer since our first child was born four years ago and it still does its job today. As well as bath water, we use it in the living room when we have an open fire on to see that the room doesn't get too hot for kids. And it settles a few arguments between my wife and I as to whether it's to hot or cold in the house (she selectively ignores the readout if it doesn't make her point for her, of course!) I'd like to see if the accuracy is still there after all this time. I'm sure it'd be cheaper to replace than calibrate, but it'd be good to know now that we have another child. Can anyone advise me about how to check the accuracy?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

20/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Four years later and still going strong

We've been using the thermometer since our first child was born four years ago and it still does its job today. As well as bath water, we use it in the living room when we have an open fire on to see that the room doesn't get too hot for kids. And it settles a few arguments between my wife and I as to whether it's to hot or cold in the house (she selectively ignores the readout if it doesn't make her point for her, of course!) I'd like to see if the accuracy is still there after all this time. I'm sure it'd be cheaper to replace than calibrate, but it'd be good to know now that we have another child. Can anyone advise me about how to check the accuracy?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 