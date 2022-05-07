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Udgået
SCH550/00
Det digitale bade- og rumtermometer gør det nemt at bestemme den ideelle temperatur til din babys bad eller rum. Din baby har det bedst i badet, hvis vandet er mellem 36,5 °C og 38 °C. En temperatur på 39 °C og derover er for varmt og kan skolde din baby! Ved en rumtemperatur på ca. 18 °C har babyer det bedst, når de sover.
Produkter, der overholder legetøjsstandarderne, er grundigt testet for at sikre, at de opfylder disse standarder og er fuldstændig sikre.
3.1
ud af 5
128
Anmeldelser
Lottielou73
07/05/2022
United Kingdom
Mine lasted 11 years!
Battery ran out a couple months ago so binned it as looked like a sealed unit. Looking for a replacement and surprised to see bad reviews. Used as bath thermometer initially but the last 9 for room temperature. Loved it
Fordele
Lasted ages
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
PatrickD
20/12/2017
United Kingdom
Four years later and still going strong
We've been using the thermometer since our first child was born four years ago and it still does its job today. As well as bath water, we use it in the living room when we have an open fire on to see that the room doesn't get too hot for kids. And it settles a few arguments between my wife and I as to whether it's to hot or cold in the house (she selectively ignores the readout if it doesn't make her point for her, of course!) I'd like to see if the accuracy is still there after all this time. I'm sure it'd be cheaper to replace than calibrate, but it'd be good to know now that we have another child. Can anyone advise me about how to check the accuracy?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
karjanmos
20/12/2017
United Kingdom
Four years later and still going strong
We've been using the thermometer since our first child was born four years ago and it still does its job today. As well as bath water, we use it in the living room when we have an open fire on to see that the room doesn't get too hot for kids. And it settles a few arguments between my wife and I as to whether it's to hot or cold in the house (she selectively ignores the readout if it doesn't make her point for her, of course!) I'd like to see if the accuracy is still there after all this time. I'm sure it'd be cheaper to replace than calibrate, but it'd be good to know now that we have another child. Can anyone advise me about how to check the accuracy?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCH550/20 Baby Bath and Room Thermometer
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.