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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
1 flaske
125 ml
Flow 2 sut
0 m+
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.
Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.
4.7
ud af 5
228
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Jo1li
28/01/2023
Sverige
Del af kampagnen
Helt fantastisk flaska
Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något.
Fordele
Inget spill, inget vakuum
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Doll23
26/01/2023
Sverige
Del af kampagnen
Produkten har utmärkta funktion!
Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet och perfekta för nyfödda bebisar.Jag kan rekommendera denna nappflaska för nyfödda bebisar!
Fordele
lätt att använda
Ulemper
ingen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Del af kampagnen
Liten och lätt med mycket att ge.
Redan i början tyckte vår bebis om denna flaska. Hon njuter av att nappflaskan är bra ergonomisk utformat, när hon ska dricka sin ersättning, utan några magknip som ofta kom med andra märken.
Fordele
Ger god stund av harmoni.
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
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