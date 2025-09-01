Søgeord

    Understøtter babyens individuelle drikkerytme

      Philips Avent Natural Response-babysutteflaske

      SCY903/71

      Understøtter babyens individuelle drikkerytme

      Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når barnet drikker aktivt. Babyer kan drikke i deres egen rytme ligesom ved brystet, så det er nemt at kombinere amning og flaskeamning. Det er vigtigt at finde den rigtige sut. Se mere info nedenfor.

      Natural Response-babysutteflaske
      Natural Response-babysutteflaske

      Understøtter babyens individuelle drikkerytme

      En sut, der fungerer som et bryst

      • 3 sutteflasker
      • 260 ml
      • Sut med medium gennemløb
      • 3-6 m
      Designet til at reducere kolik og ubehag

      Designet til at reducere kolik og ubehag

      Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.

      Naturligt greb med brystformet sut

      Naturligt greb med brystformet sut

      Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.

      Det er vigtigt at finde den rigtige sut

      Det er vigtigt at finde den rigtige sut

      Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.

      Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

      Sutten frigiver mælk, når babyen drikker aktivt

      Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.

      Valg af den rigtige gennemstrømningshastighed til din baby

      Valg af den rigtige gennemstrømningshastighed til din baby

      Alle babyer spiser forskelligt og udvikler sig i deres eget tempo. Vi har designet en række forskellige gennemstrømningshastigheder, så du kan finde den perfekte til din baby og tilpasse flasken præcis til jer. Alle Natural Response-sutter er lavet af blød silikone.

      Samme produkter, ny navigation

      Samme produkter, ny navigation

      Vi er gået over til et tempobaseret system til gennemstrømningsnavigation. Start med den sut, der følger med flasken. Prøv en lavere gennemstrømning, hvis mælken løber ud af barnets mund, eller hvis barnet gisper. Prøv en højere gennemstrømning, hvis barnet leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Når vi foretager denne opdatering, kan du modtage begge typer pakker. ​

      Drypfri sut forhindrer spild og tabt mælk

      Drypfri sut forhindrer spild og tabt mælk

      Suttens åbning er designet til kun at frigive mælk, når babyen sutter. Så du kan trygt undgå spild af mælk, uanset om du er hjemme eller på farten.

      Kompatibel med Philips Avent-serien

      Kompatibel med Philips Avent-serien

      Bland og kombiner vores brystpumpe-, flaske- og kopdele, og skab det produkt, der fungerer for dig, når du har brug for det.

      Nem at holde selv for små hænder

      Nem at holde selv for små hænder

      Den ergonomiske flaske er nem at gribe om i alle vinkler for at give maksimal komfort under madningen. Nem at holde i selv små hænder.

      Nem at bruge, nem at rengøre og hurtig at samle

      Nem at bruge, nem at rengøre og hurtig at samle

      Bred flaskehals gør opfyldning og rengøring nem. Kun få dele gør det hurtigt og nemt at samle sutteflasken.

      Natural Response-sutter og -flasker er BPA-fri*

      Natural Response-sutter og -flasker er BPA-fri*

      Philips Avent Natural-flasker og -sutter er fremstillet af BPA-fri* materialer.

      Tekniske specifikationer

      • Materiale

        Sut
        • Silikone
        • BPA-fri*

      • Hvad følger med

        260 ml sutteflaske
        3  stk.
        Medium sut
        3 stk.

      • Funktioner

        Suttens funktioner
        • Naturlig sut
        • Drypfrit design
        • Blød og fleksibel
        • Anti-kolikventil

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      Find reservedele eller tilbehør

      • 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

