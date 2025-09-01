SCY903/71
Understøtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når barnet drikker aktivt. Babyer kan drikke i deres egen rytme ligesom ved brystet, så det er nemt at kombinere amning og flaskeamning. Det er vigtigt at finde den rigtige sut. Se mere info nedenfor.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Natural Response-babysutteflaske
Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.
Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og spise på en behagelig måde.
Vi lærer alle i vores eget tempo. Sutterytmen er en færdighed, og nogle babyer udvikler den hurtigere end andre. Derfor kan nogle babyer i første omgang få gavn af vores "First Flow"-sut (sut 0), før de går videre til Natural Response-sutter. Skift til "First Flow"-sut, når dit barn er mere end 20 minutter om at drikke 50 ml med Natural Response-sutter. Prøv en Natural Response-sut med en højere gennemstrømningshastighed, hvis din baby leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Kontakt sundhedspersonale hvis der fortsat er problemer med at made barnet.
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og sutteflaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Alle babyer spiser forskelligt og udvikler sig i deres eget tempo. Vi har designet en række forskellige gennemstrømningshastigheder, så du kan finde den perfekte til din baby og tilpasse flasken præcis til jer. Alle Natural Response-sutter er lavet af blød silikone.
Vi er gået over til et tempobaseret system til gennemstrømningsnavigation. Start med den sut, der følger med flasken. Prøv en lavere gennemstrømning, hvis mælken løber ud af barnets mund, eller hvis barnet gisper. Prøv en højere gennemstrømning, hvis barnet leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Når vi foretager denne opdatering, kan du modtage begge typer pakker.
Suttens åbning er designet til kun at frigive mælk, når babyen sutter. Så du kan trygt undgå spild af mælk, uanset om du er hjemme eller på farten.
Bland og kombiner vores brystpumpe-, flaske- og kopdele, og skab det produkt, der fungerer for dig, når du har brug for det.
Den ergonomiske flaske er nem at gribe om i alle vinkler for at give maksimal komfort under madningen. Nem at holde i selv små hænder.
Bred flaskehals gør opfyldning og rengøring nem. Kun få dele gør det hurtigt og nemt at samle sutteflasken.
Philips Avent Natural-flasker og -sutter er fremstillet af BPA-fri* materialer.
Materiale
Hvad følger med
Funktioner
