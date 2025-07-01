SCY903/73
Understøtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-sutten frigiver kun mælk, når barnet drikker aktivt. Babyer kan drikke i deres egen rytme ligesom ved brystet, så det er nemt at kombinere amning og flaskeamning. Det er vigtigt at finde den rigtige sut. Se mere info nedenfor.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Natural Response-sutten passer til din babys naturlige sutterytme, hvilket gør det nemt at kombinere amning og madning med flaske. Sutten har en unik åbning, som kun frigiver mælk, når babyen drikker aktivt. Så når de holder pause for at synke og ånde, holder mælken også pause.
Den brede, bløde og fleksible sut er designet til at efterligne formen og fornemmelsen af et bryst, så babyen kan få fat og die på en behagelig måde.
Hvis dit nyfødte barn konsekvent ikke får nok mælk i forbindelse med madningen, eller hvis barnet har vanskeligt ved at få mælk, skal du skifte til en sut med en højere flowhastighed. Hvis der opstår vedvarende problemer med madningen, skal du kontakte en sundhedsfaglig.
Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave under madning og dermed reducerer kolik og ubehag.
Suttens åbning er designet til kun at frigive mælk, når babyen sutter. Så du kan trygt undgå spild af mælk, uanset om du er hjemme eller på farten.
Alle babyer spiser forskelligt og udvikler sig i deres eget tempo. Vi har designet en række forskellige gennemstrømningshastigheder, så du kan finde den perfekte til din baby og tilpasse flasken præcis til jer. Alle Natural Response-sutter er lavet af blød silikone.
Vi er gået over til et tempobaseret system til gennemstrømningsnavigation. Start med den sut, der følger med flasken. Prøv en lavere gennemstrømning, hvis mælken løber ud af barnets mund, eller hvis barnet gisper. Prøv en højere gennemstrømning, hvis barnet leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Når vi foretager denne opdatering, kan du modtage begge typer pakker.
Bred flaskehals gør opfyldning og rengøring nem. Kun få dele gør det hurtigt og nemt at samle sutteflasken.
Den ergonomiske flaske er nem at gribe om i alle vinkler for at give maksimal komfort under madningen. Nem at holde i selv små hænder.
Bland og kombiner vores brystpumpe-, flaske- og kopdele, og skab det produkt, der fungerer for dig, når du har brug for det.
Philips Avent Natural-flasker og -sutter er fremstillet af BPA-fri* materialer.
Vores nye Natural Response-sutteflasker adskiller sig fra sutteflasker med frit flow. På samme måde som ved amning kan det tage et par forsøg at få styr på det. Det er helt naturligt.
Materiale
Hvad følger med
Funktioner
