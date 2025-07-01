Samme produkter, ny navigation

Vi er gået over til et tempobaseret system til gennemstrømningsnavigation. Start med den sut, der følger med flasken. Prøv en lavere gennemstrømning, hvis mælken løber ud af barnets mund, eller hvis barnet gisper. Prøv en højere gennemstrømning, hvis barnet leger med sutten i stedet for at drikke eller virker frustreret. Når vi foretager denne opdatering, kan du modtage begge typer pakker. ​