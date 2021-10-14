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Udgået
SHB3595BK/10
8,6 mm enheder/lukket bagside
In-ear
6 timers afspilningstid
Par dine hovedtelefoner med enhver Bluetooth-enhed for at nyde krystalklar musik - trådløst.
Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.
Kompakte og effektive 8,6 mm højttalerenheder, der leverer præcis lyd med kraftfuld bas, så du opnår en forbedret musikoplevelse på farten.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Ulemper
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth