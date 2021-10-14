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  • Trådløs frihed, kraftfuld lyd.
  • Trådløs frihed, kraftfuld lyd.

Udgået

3000 seriesBluetooth-hovedtelefoner

SHB3595BK/10

1
| (1) Anmeldelse
Trådløs frihed, kraftfuld lyd.
De kompakte SHB3596 Bluetooth® in-ear-hovedtelefoner leverer kraftfuld lyd med op til 6 timers trådløs musiknydelse. Bærbar løsning til praktisk brug.
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Trådløs frihed, kraftfuld lyd.

  • 8,6 mm enheder/lukket bagside

  • In-ear

  • 6 timers afspilningstid

Understøttelse af Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Understøttelse af Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Par dine hovedtelefoner med enhver Bluetooth-enhed for at nyde krystalklar musik - trådløst.

Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform til dig

Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform til dig

Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.

Effektive 8,6 mm enheder, der leverer klar og kraftfuld lyd

Effektive 8,6 mm enheder, der leverer klar og kraftfuld lyd

Kompakte og effektive 8,6 mm højttalerenheder, der leverer præcis lyd med kraftfuld bas, så du opnår en forbedret musikoplevelse på farten.

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1.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
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3
2

14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Ulemper

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

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