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  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.

Udgået

Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner

SHB4205BK/00

3.7
| (13) Anmeldelser
Ultralet. Stor lyd.
Velkommen til vægtløs frihed. Fri for ledninger, der holder dig tilbage. De trådløse Philips Flite Hyprlite-hovedtelefoner med halsrem er så slanke og lette, at du næsten ikke mærker dem i dine ører.
Se alle fordele

Hovedtelefoner, der overvinder tyngdekraften

Ultralet. Stor lyd.

  • 12,2mm drivere/åben bagside

  • In-ear

Basrør giver fyldig bas

Basrør giver fyldig bas

Innovative basrør i øreproppen øger luftstrømmen og leverer fyldig, dyb bas.

Kraftige drivere giver klar lyd

Kraftige drivere giver klar lyd

Kraftige 12,2 mm drivere er justeret til at gengive klar, sprød lyd.

Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

Den brugervenlige fjernbetjening gør det muligt at afspille numre, sætte på pause og besvare opkald med et enkelt tryk på en knap.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

13

Anmeldelser

3

26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist super

Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.

Fordele

Vibrationsalarm bei Anruf

Ulemper

In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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