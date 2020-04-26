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Udgået
SHB4205BK/00
12,2mm drivere/åben bagside
In-ear
Innovative basrør i øreproppen øger luftstrømmen og leverer fyldig, dyb bas.
Kraftige 12,2 mm drivere er justeret til at gengive klar, sprød lyd.
Den brugervenlige fjernbetjening gør det muligt at afspille numre, sætte på pause og besvare opkald med et enkelt tryk på en knap.
3.7
ud af 5
13
Anmeldelser
L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Nikki2007
03/01/2020
Deutschland
Das Produkt ist super
Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.
Fordele
Vibrationsalarm bei Anruf
Ulemper
In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
De faktiske resultater kan variere