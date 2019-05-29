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Udgået
SHB4305WT/00
12,2 mm enheder/lukket bagside
In-ear
6 timers afspilningstid
Utroligt komfortabel
Dette er en fyldig, kraftfuld bas, som virkelig lader dig mærke rytmen. Kraftige 12,2 mm højttalerdrivere udsender en pumpende bas fra en slank, kompakt enhed.
Med 6 timers afspilningstid har du nok strøm til at holde gang i musikken hele dagen.
Du kan nemt parre hovedtelefonerne med alle Bluetooth-enheder og få trådløs musik.
3.4
ud af 5
8
Anmeldelser
JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
De faktiske resultater kan variere