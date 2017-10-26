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Udgået

Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner

SHB4385BK/00

2.5
| (4) Anmeldelser
Mærk det. BASS+
Philips BASS+ True Wireless-hovedtelefoner giver dig fyldig, markant bas med total frihed. Lev livet frit med solide tilslutningsmuligheder og ekstra lang batterilevetid samt et kompakt opladeretui. Designet med en stabiliserende vinge, der giver en tætsiddende pasform.
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Mærk det. BASS+

  • 8,2 mm drivere/lukket bagside

  • In-ear

  • 6 + 6 timers spilletid

  • Sikker pasform

3 forskellige pudestørrelser sikrer optimal pasform

3 forskellige pudestørrelser sikrer optimal pasform

Silikonepuder fås i 3 størrelser for en bedre, personlig pasform.

Det genopladelige batteri giver op til 6 timers afspilningstid

Det genopladelige batteri giver op til 6 timers afspilningstid

Med 6 timers afspilningstid har du nok strøm til at holde musikken kørende i lang tid. Tilslutning til opladeretuiet giver dig også yderligere 6 timers spilletid.

8,2 mm højttalerdrivere

8,2 mm højttalerdrivere

Bas+ hovedtelefoner har 8,2 mm højttalerdrivere, der skaber en fyldig, pumpende bas.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.5

ud af 5

4

Anmeldelser

4
2

26/10/2017

España

España

LIGEROS Y FUNCIONALES

Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

29/07/2018

France

France

Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille

Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month

Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones

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