ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.
  • Ultralet. Stor lyd.

Udgået

FliteTrådløse Bluetooth®-hovedtelefoner

SHB4405WT/00

3.4
| (21) Anmeldelser
Ultralet. Stor lyd.
De trådløse Philips Flite Ultrlite-hovedtelefoner er utroligt lette, men samtidig overraskende kraftfulde. Ingen ledninger, der generer dig, og de er slanke og kompakte med et foldedesign, der gør dem lette at tage med, uanset hvor du skal hen.
Se alle fordele

Hovedtelefoner, der overvinder tyngdekraften

Ultralet. Stor lyd.

  • 32 mm drivere/lukket bagside

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

  • Flad sammenfoldning

Kraftige 32 mm højttalerdrivere giver en klar lyd

Kraftige 32 mm højttalerdrivere giver en klar lyd

Kraftige 32 mm vinklede drivere gengiver klar, ren lyd og fyldig, dyb bas.

Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

Den brugervenlige fjernbetjening gør det muligt at afspille numre, sætte på pause og besvare opkald med et enkelt tryk på en knap.

Bløde ørepuder giver langvarig bærekomfort

Bløde ørepuder giver langvarig bærekomfort

Bløde ørepuder og vinklede drivere er ideelle til langvarig bærekomfort.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.4

ud af 5

21

Anmeldelser

08/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great headphones

I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Fab wireless headphones

Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones

22/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Light and easy to use

These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. De faktiske resultater kan variere