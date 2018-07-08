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Udgået
SHB4405WT/00
32 mm drivere/lukket bagside
On-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning
Kraftige 32 mm vinklede drivere gengiver klar, ren lyd og fyldig, dyb bas.
Den brugervenlige fjernbetjening gør det muligt at afspille numre, sætte på pause og besvare opkald med et enkelt tryk på en knap.
Bløde ørepuder og vinklede drivere er ideelle til langvarig bærekomfort.
3.4
ud af 5
21
Anmeldelser
Peppa2106
08/07/2018
United Kingdom
Bekræftet køber
Great headphones
I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
CazzaBow
16/01/2018
United Kingdom
Fab wireless headphones
Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
Eckie1953
22/12/2017
United Kingdom
Light and easy to use
These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
De faktiske resultater kan variere