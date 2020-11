Musik- og opkaldsbetjeningsknapper med trådløs Bluetooth

Når det kommer til uendelige musikoplevelser og nemme skift mellem musik og opkald, er der intet som Bluetooth! For at nyde din yndlingsnumre skal du parre dit Philips-headset med din Bluetooth-aktiverede smartphone eller tablet, så er alt, du skal gøre at banke let på hver ørekapsels intuitive betjeningsenhed for at regulere lydstyrken eller sætte en sang på pause, mens du tager dig af indgående og udgående opkald.