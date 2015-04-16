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Udgået
SHB6250/00
Trådløs, klar lyd
Med det elegant slanke, ultrabærbare og foldbare design samt Bluetooth-tilslutningsmulighed er Philips SHB6250 de ultimative hovedtelefoner til at tage med på farten. Nyd en utroligt fyldig bas og en raffineret klarhed – altid, uden sammenfiltrede kabler.
40mm drivere/lukket bagside
On-ear
De nyeste Philips Bluetooth-hovedtelefoner, som er kompatible med Siri og Google Now, gør det endnu nemmere at bruge din virtuelle assistent. Du behøver blot at trykke på ørestykkeknappen for at aktivere Siri på iPhone- eller Google Now på Android-enheder.
Hovedtelefonerne er ergonomisk designet til at passe perfekt til dig, takket være de justerbare ørekapsler og hovedbånd – til ægte komfort og sikkerhed på farten.
3.6
ud af 5
19
Anmeldelser
jasiengel
16/04/2015
Deutschland
Perfekte Leistung
Die Kopfhörer sind der Wahnsinn! Das Verbinden mit Bluetooth und Handy ( Ich habe es mit dem I Phone 5s gekoopelt ) geht binnen Sekunden und dann kann das Sound vergnügen auch schon los gehen :) Kein lästiges Kabel mehr, was stört und der Klang ist bombastisch! Die Bässe kommen sehr gut raus und der Tragekomfort ist sehr bequem, kein verrutschen und da man es noch individuell einstellen kann, perfekt. Auch die Ohrmuscheln selber sind perfekt geschützt und sitzen optional. Ich bin absolut begeistert und zudem kann man noch Anrufe annehmen , was will man mehr? Ich kann es nur empfehlen, denn enttäuscht werdet Ihr sicher nicht sein. Der Klang ist perfekt, die Lautstärke stimmt, die Bässe sind perfekt und man hat keinen Kabelsalat. Egal ob bei Fitness, unterwegs oder zu Hause, damit liegt man einfach bomben richtig :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Käyttäjä
29/10/2020
Suomi
Hinta/laatu kohdallaan
Helppo käytöönotto ja toimii loistavasti. Ei moitteita. Kuulokkeet ovat kaikilla lapsilla käytössä.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
Dato for brug 2020-04-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
Dato for brug 2020-04-29
evaldeslacasa
20/04/2020
España
Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora
Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
De faktiske resultater kan variere