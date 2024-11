Hurtigt reagerende og brugervenlige berøringsfunktioner

Berøringsfunktioner på højre ørekapsel lader dig betjene din musik og dine opkald med et tryk eller et stryg med fingeren. Tryk for at afspille musik, sætte musik på pause og besvare opkald, stryg til siden med fingeren for at skifte nummer, og stryg op og ned for at ændre lydstyrken. Det er tid til at glemme alt om at lede efter knapper.