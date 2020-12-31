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Udgået

Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

SHC1300/00

2.9

| (46) Anmeldelser

Trådløs komfort med infrarød overførsel

Disse infrarøde, trådløse hovedtelefoner i fuld størrelse kombinerer kvalitet og bekvemmeligehed, når du skal nyde enten TV eller musik i dit hjem.

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Til TV

Trådløs komfort med infrarød overførsel

  • 32 mm drivere/lukket bagside

  • Over-ear

Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.

De holdbare materialer af letvægtskvalitet i disse Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved længere tids brug.

Højfrekvent RF sikrer klar og skarp modtagelse

Brugen af meget høj frekvensmodulation (RF) i transmissionsleddet sikrer en skarp, klar modtagelse.

Nem og let at installere

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.9

ud af 5

46

Anmeldelser

31/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto,

ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio

Fordele

sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni

Ulemper

niente da segnalare.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Dato for brug 2018-12-31

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Dato for brug 2018-12-31

02/11/2019

France

France

très solide

Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.

Fordele

Il fait ce pourquoi je l'ai acheté

Ulemper

visiblement Philips ne le produit plus

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Dato for brug 2017-11-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Dato for brug 2017-11-02

27/01/2019

France

France

Super, je ne veut que celui ci.

Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Casque hi-fi sans fil

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  1. Batterier medfølger ikke