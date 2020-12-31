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Udgået
SHC1300/10
Trådløs komfort med infrarød overførsel
Disse infrarøde, trådløse hovedtelefoner i fuld størrelse kombinerer kvalitet og bekvemmeligehed, når du skal nyde enten TV eller musik i dit hjem.
32 mm drivere/lukket bagside
Over-ear
Brugen af meget høj frekvensmodulation (RF) i transmissionsleddet sikrer en skarp, klar modtagelse.
De holdbare materialer af letvægtskvalitet i disse Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved længere tids brug.
2.9
ud af 5
46
Anmeldelser
rinoceronte
31/12/2020
Italia
Ottimo prodotto,
ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio
Fordele
sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni
Ulemper
niente da segnalare.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Dato for brug 2018-12-31
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Dato for brug 2018-12-31
02/11/2019
France
très solide
Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.
Fordele
Il fait ce pourquoi je l'ai acheté
Ulemper
visiblement Philips ne le produit plus
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Dato for brug 2017-11-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Dato for brug 2017-11-02
Herminie
27/01/2019
France
Super, je ne veut que celui ci.
Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Batterier medfølger ikke