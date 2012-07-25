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Udgået
SHC2000/10
Trådløs nydelse med infrarød overførsel
Med Philips' trådløse TV-hovedtelefoner kan du se dine yndlingsprogrammer via en pålidelig overførsel. Nyd vedvarende komfort med det selvjusterende indvendige hovedbøjledesign.
Over-ear
Sort
Trådløs IR-transmission gør dig fri for besværet med kabler.
Brugen af meget høj frekvensmodulation (RF) i transmissionsleddet sikrer en skarp, klar modtagelse.
De holdbare materialer af letvægtskvalitet i disse Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved længere tids brug.
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3.7
ud af 5
15
Anmeldelser
Stevethetaxi
25/07/2012
United Kingdom
Great headphones.
Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless Headphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless Headphone
downlands
02/10/2011
United Kingdom
a good product for nighy time listening
I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless hi-fi headphones
KFOC
31/07/2011
United Kingdom
Clear sound, no hiss
I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless Headphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless Headphone