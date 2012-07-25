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Udgået

Trådløse hovedtelefoner

SHC2000/10

3.7

| (15) Anmeldelser

Trådløs nydelse med infrarød overførsel

Med Philips' trådløse TV-hovedtelefoner kan du se dine yndlingsprogrammer via en pålidelig overførsel. Nyd vedvarende komfort med det selvjusterende indvendige hovedbøjledesign.

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Genopladelig

Trådløs nydelse med infrarød overførsel

  • Over-ear

  • Sort

Trådløs IR-transmission giver bevægelsesfrihed

Trådløs IR-transmission gør dig fri for besværet med kabler.

Højfrekvent RF sikrer klar og skarp modtagelse

Brugen af meget høj frekvensmodulation (RF) i transmissionsleddet sikrer en skarp, klar modtagelse.

Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.

De holdbare materialer af letvægtskvalitet i disse Philips-hovedtelefoner forbedrer komforten ved længere tids brug.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

15

Anmeldelser

2

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones.

Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless Headphone

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

a good product for nighy time listening

I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless hi-fi headphones

31/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Clear sound, no hiss

I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC2000 Wireless Headphone

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