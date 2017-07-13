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Udgået

Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

SHC5100/10

3.5

| (90) Anmeldelser

Trådløs frihed

Slut med begrænsende kabler. Du kan nu bevæge dig frit omkring derhjemme og lytte til din musik. De lette Philips SHC5100/10-hovedtelefoner kan nemt genoplades, så du kan bruge dem i lang tid ad gangen.

Se alle fordele

Fuldt genopladelige trådløse hovedtelefoner

Trådløs frihed

  • Over-ear

Selvjusterende indvendig hovedbøjle

Hovedtelefoner, der bæres udendørs, kan typisk justeres ved at udvide en justerbar hovedbøjle. Dette kan være besværligt, da den normalt skal justeres, hver gang du bruger den. Med disse hovedtelefoners fleksible, selvjusterende indre hovedbøjle får du hurtigere og nemmere din musik. Den justeres automatisk til hovedets form og størrelse.

Højttalerenheden på 32 mm giver lyd af høj kvalitet

Højttalerenheden på 32 mm er en kompakt, men samtidig kraftig enhed, der giver lyd uden forvrængninger fra en hvilken som helst kilde.

Trådløs FM-transmission giver bevægelsesfrihed.

Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv om du er i et andet rum.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

90

Anmeldelser

13/07/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Tror det blir svårt att hitta något bättre i samma prisklass!

Har haft dessa lurar i snart ca 3 1/2 år och inte varit missnöjd med någonting än så länge, och hoppas att jag inte stöter på något som skulle ändra på min uppfattning om denna produkt längre fram.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5100 Wireless HiFi Headphone

26/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Just about to purchase my third pair.

Had these head phones for as long as I can remember. I can honestly say I use them everyday to listen to the TV. I use them in the morning before I go to work to listen to the TV while my husband is still asleep. I use them when I am working around the house and in the garden. I have a large garden and the headphones work in every corner of the garden. I have got my moneys worth from the previous pairs as I have worn them out from constant use. Would be lost without them.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5100 Wireless HiFi Headphone

13/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic

I had all my old LPS and singles in the loft. My sons bought me a cheap record deck but the speakers were terrible. They then bought me a set of Philips headphones. Wow! I could put a record on in my study, go out and do the gardening listening to all my old records with a better quality than I'd ever heard them before!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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