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Udgået

Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

SHC5102/10

3.2

| (26) Anmeldelser

Trådløs frihed

Ikke mere besvær med kabler - med disse Philips-hovedtelefoner kan du føle dig fri til at bevæge dig rundt derhjemme og nyde musik. Med genopladeligheden og det lette design skal du ikke bekymre dig om lang tids brug.

Se alle fordele

Fuldt genopladelige hovedtelefoner

Trådløs frihed

  • Over-ear

Trådløs FM-transmission giver bevægelsesfrihed.

Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv om du er i et andet rum.

Fuldt genopladelige

Hovedtelefonerne er designet til at blive brugt med genopladelige batterier. Du behøver ikke at bekymre dig om udgifter til gentagen brug.

Selvjusterende indvendig hovedbøjle

Hovedtelefoner, der bæres udendørs, kan typisk justeres ved at udvide en justerbar hovedbøjle. Dette kan være besværligt, da den normalt skal justeres, hver gang du bruger den. Med disse hovedtelefoners fleksible, selvjusterende indre hovedbøjle får du hurtigere og nemmere din musik. Den justeres automatisk til hovedets form og størrelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.2

ud af 5

26

Anmeldelser

04/09/2017

Italia

Italia

Bekræftet køber

Ottimo prodotto

Ne avevo già acquistato un altro, soddisfatto del prodotto alla prima esigenza ne ho comprato un altro.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5102 Wireless HiFi Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5102 Wireless HiFi Headphone

20/12/2015

Italia

Italia

Un complemento essenziale per ogni TV

Questa confezione comprende due cuffie e un trasmettitore. L'audio è di ottima qualità, ogni cuffia ha il proprio volume e la portata di trasmissione è impressionante. Ottime per guardare la TV di notte senza disturbare o per continuare ad ascoltare la propria musica o la tv mentre si è impegnati a fare altro (lavare i piatti, giardinaggio, bricolage...). Perfette anche come regalo per chiunque poiché le applicazioni sono molto varie e certamente ognuno può trarne beneficio. Il trasmettitore può restare sempre connesso all'uscita audio (jack della cuffia) e si attiva automaticamente quando rileva del suono mentre si disattiva automaticamente quando non c'è alcun suono da trasmettere per alcuni minuti consecutivi. Questo le rende utilissime anche a persone anziane.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5102 Wireless HiFi Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5102 Wireless HiFi Headphone

07/11/2015

France

France

Bon rapport qualité prix

Produits de bonne qualité, son vraiment agréable et bien dosé parfais pour deux personnes. Autonomie vraiment très correct. Bonne porté. Pour ce qui on du souffle pensé à bien régler vos différentes sources audio.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil

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