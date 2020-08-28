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Udgået

Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

SHC8525/00

3.9

| (31) Anmeldelser

Enestående trådløs musik

Frihed til at nyde musik rundt om i dit hjem. Disse stereohovedtelefoner med hi-fi-lydgengivelse er det ypperste inden for personlig bekvemmelighed.

Se alle fordele

Enestående trådløs musik

  • Dockingstation

  • FM-transmission

40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.

40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.

40 mm højttalerdriver er fremstillet af et mylar komposit-materiale, så du får et meget følsomt og kraftigt element, der leverer lyd uden hørbar forvrængning.

3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.

Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.

Dockingstation med oplader til at opbevare og genoplade receiveren.

Dockingstationen er praktisk til at opbevare din receiver, når den ikke er i brug. Samtidig vil den genoplade modtageren, så den altid er klar til brug.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

31

Anmeldelser

28/08/2020

België

België

Blijft hopelijk nog lang werken

Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.

Fordele

Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit

Ulemper

Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Dato for brug 2018-08-28

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Dato for brug 2018-08-28

10/12/2018

België

België

Zeer goede koptelefoon

Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

25/10/2015

Italia

Italia

Bekræftet køber

molto buono

E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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