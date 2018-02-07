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Udgået

Trådløs HiFi-hovedtelefon

SHC8585/00

4.3

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Din personlige Home Cinema

Vi hører i tre dimensioner. Derfor sikrer gengivelsen af et sensationelt tredimensionelt lydfelt den mest intense oplevelse af musik og Home Entertainment.

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Helt overvældende trådløs surround-lyd

Din personlige Home Cinema

Formstøbte ørepuder sikrer en komfortabel tilpasning

Den ergonomiske tredimensionelle ørepudefacon giver en jævnt fordelt belastning, så du får en bedre og mere komfortabel pasform.

Automatisk indstilling forenkler modtagelseshastighed.

Når du trykker på den smarte indstillingsknap på hovedtelefonerne, aktiveres det mikroprocessor-styrede kredsløb, som skal indstille sendefrekvensen optimalt til den bedst muligt modtagelse og enestående lydkvalitet.

3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.

Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

07/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

the best i have bought.

hi, this is the best out and I have enjoyed every min

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8585 Wireless home cinema headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8585 Wireless home cinema headphones

28/04/2016

Deutschland

Deutschland

Nicht billig, aber gut!

Der Klang ist sehr gut. Die Surround-Funktion steigert das noch etwas. Die Akku-Laufzeit ist gut mit 6 Std. und mehr (je nach Akku). Die Funk-Reichweite ist genial! Ich geh damit nach draußen und reparier mein Rad. Störeinstrahlung: Nichts, das ist einwandfrei. Design ist standesgemäß. Bedienung ist ok., nur das Auflegen in die Ladeschale muss bewusst erfolgen (= kurz nachschauen, ob die Lade-Kontroll-LED angeht). Dafür ist es bequemer, als einen Stecker einzustecken. Der Tragekomfort ist topp, obwohl der Kopfhörer gar nicht so leicht ist - er stört nicht. Die Abschirmung von Außengeräuschen hat den richtigen Level= man bekommt noch etwas mit, was im Raum ist, kann gleichzeitig seine Sendung verfolgen. Das geschlossene, ohrumschließende Prinzip ist besser als ein offenes. Die Verständlichkeit von Sprache ist topp und auch Musik kann er gut darstellen. Die Lautstärke ist für Hifi-Einsatz etwas klein, was vermutlich mit gesetzlichen Auflagen zu tun hat. Einziger Makel: Bei den Akkus (Typ Micro AAA) war der Hersteller daran interressiert, dass man Orig-Akkus nimmt. Im Akkufach sind Zusatzkontakte verbaut, damit nur Orig-Akkus geladen werden. Man kann Standard-Akkus verwenden, indem man dort die unteren 10 mm der Plastikummantelung der Akkus entfernt. Es ist doch gerade ein Vorteil, dass man keine teuren Spez.-Akkus kaufen muss - dann sollte der Hersteller mit diesem Vorteil punkten und ihn nicht wieder aufheben für eine paar Euro Gewinn. Hier fand ja keine Reduzierung des Kaufpreis statt, die über spätere Zubehörkäufe kompensiert werden müsste. Alles in Allem: Ein gutes Teil!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer

30/10/2011

France

France

excellente restution du son; portée bonne

Quelques interférences mais essentiellement dû à l'emplacement de l'émetteur. un point faible: l'émetteur a laché au bout d'un an: un canal hors fonction: je confirme cela ne vient pas du casque (essayé avec un nouveau émtteur). Casque confortable: essais : jazz; van halen; Amy mac donald: résultat: pas d'attaque, aigu et basse faibles et trop arrondi.mais bon ce n'est qu'un casque pas une chaine de 1000W!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8585 Wireless home cinema headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8585 Wireless home cinema headphones

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