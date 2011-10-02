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Udgået
SHD8600UG/10
Klar trådløs musik
SHD8600UG/10-hovedtelefoner giver dig frihed til at nyde TV og musik derhjemme. Digital overførsel giver fejlfri modtagelse og god lydgengivelse. De vipbare ørekapsler og den selvjusterende indvendige hovedbøjle giver ekstra god pasform og komfort.
Over-ear
Sort
Den digitale transmission på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tab af data mellem sender og hovedtelefoner. De digitale signaler konverteres til analoge signaler sidst i transmissionsprocessen. Slutresultatet er enestående lydkvalitet med ren akustik og minimalt tab af data.
Akustisk indstillede højttalere frembringer en ren, afbalanceret lyd med en uovertruffen klarhed og præcision, både i de høje toner og dybe basniveauer.
Den indvendige hovedbøjle på disse Philips-hovedtelefoner gør det nemt at få enheden til at sidde perfekt på dit hoved. Mekanismen reguleres automatisk og komfortabelt.
3.5
ud af 5
27
Anmeldelser
KeithO
02/10/2011
United Kingdom
Excellent design and comfortable to use.
After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Pfalzkater
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Klang
Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Fighting17
22/04/2014
Deutschland
Absolut empfehlenswert!
Nach längerem Vergleichen mit Produkten div. Mitbewerber habe ich mich - wegen des günstigen Preises einigermaßen skeptisch - für dieses Gerät entschieden. Nachdem ich es nun schon eine ganze Weile in Gebrauch hatte, bin ich zunehmend begeistert, da es noch immer zuverlässig (und sehr gut!) funktioniert. Ich bereue meine Entscheidung in keinster Weise und würde es (bzw. habe es bereits) bedenkenlos weiterempfehlen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer