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Udgået

Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

SHD8600UG/10

3.5

| (27) Anmeldelser

Klar trådløs musik

SHD8600UG/10-hovedtelefoner giver dig frihed til at nyde TV og musik derhjemme. Digital overførsel giver fejlfri modtagelse og god lydgengivelse. De vipbare ørekapsler og den selvjusterende indvendige hovedbøjle giver ekstra god pasform og komfort.

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Digital trådløs

Klar trådløs musik

  • Over-ear

  • Sort

Krystalklar (2,4 GHz) digital transmission

Den digitale transmission på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tab af data mellem sender og hovedtelefoner. De digitale signaler konverteres til analoge signaler sidst i transmissionsprocessen. Slutresultatet er enestående lydkvalitet med ren akustik og minimalt tab af data.

Akustisk indstillede højttalere med enestående lydkvalitet

Akustisk indstillede højttalere frembringer en ren, afbalanceret lyd med en uovertruffen klarhed og præcision, både i de høje toner og dybe basniveauer.

Selvjusterende indvendig hovedbøjle sikrer en komfortabel pasform.

Den indvendige hovedbøjle på disse Philips-hovedtelefoner gør det nemt at få enheden til at sidde perfekt på dit hoved. Mekanismen reguleres automatisk og komfortabelt.

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

27

Anmeldelser

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent design and comfortable to use.

After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

02/04/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang

Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

22/04/2014

Deutschland

Deutschland

Absolut empfehlenswert!

Nach längerem Vergleichen mit Produkten div. Mitbewerber habe ich mich - wegen des günstigen Preises einigermaßen skeptisch - für dieses Gerät entschieden. Nachdem ich es nun schon eine ganze Weile in Gebrauch hatte, bin ich zunehmend begeistert, da es noch immer zuverlässig (und sehr gut!) funktioniert. Ich bereue meine Entscheidung in keinster Weise und würde es (bzw. habe es bereits) bedenkenlos weiterempfehlen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

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