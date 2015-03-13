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Udgået
Trådløs musik med flot lyd
Klar digital lyd, perfekt modtagelse og flot CD-lydkvalitet giver akustik med stor fylde og blødhed. Lydgengivelsen matches af optimal komfort med den selvjusterende indre hovedbøjle og de bløde ørepuder.
Den digitale transmission på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tab af data mellem sender og hovedtelefoner. De digitale signaler konverteres til analoge signaler sidst i transmissionsprocessen. Slutresultatet er enestående lydkvalitet med ren akustik og minimalt tab af data.
Ægte CD-lydkvalitet gør, at du får mest muligt ud af dine musikoplevelser takket være en avanceret digital transmissionsproces, der sikrer, at der ikke sker datakomprimering. Det, du hører, er meget detaljeret og tro mod den oprindelige musikkilde.
Designet med dobbelte antenner sikrer, at der ikke er nogen blinde vinkler uanset modtagelsesvinkel. Hovedtelefonerne indeholder to individuelle antenner i højre og venstre ørekapsel, hvilket giver enestående trådløs musik uden afbrydelse (ingen blinde vinkler) og større bevægelsesfrihed.
4.4
ud af 5
14
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
h1978
13/03/2015
United Kingdom
Simply one of the best wireless headphones money can buy
Great audio reproduction with Wolfson ADC/DACs...No hiss, no buzzing, no crackle, good volume, smooth mid to highs, enough bass... Add convenient sleek design, super comfy and fast battery charging These phones simply rock... I have had plenty of digital headphones from varieties of great names no one can match the 8900s... I wish I purchased more! Thanks philips
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8900 Wireless HiFi Headphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8900 Wireless HiFi Headphone
John237
24/07/2012
United Kingdom
Fantastic piece of kit
Supremely comfortable, sumtuously stylish and superb sounding set of phones. What more needs to be said? Buy them, you won't regret it!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8900 Digital wireless headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8900 Digital wireless headphones
hamidhifi
30/08/2010
United Kingdom
One of the best wireless headphones avialable
Have been using these cans for about one month, and i have to say these beauties' sound experience is just as good as a decent wired one... Before first listen, I never thought a wireless thing would sound like this... First of all theres no interferience of any kind, even with all of my other 2.4Ghz stuff turned on like my wifi router and the cordless telephone, there's no any single issue... And then the sound? oh gosh... thats just great...Pure deep bass, airy vocal, soft treble, great dynamic, virtually no backgound hiss, no distortion and so on... To those who wish using multiple headphones with a one docking station; Theres a unique radio link between the docking station and its own headphones which means less radio interference but theres also a problem with this technique, you cant pair another headphone with the base station ... All in all its great headphones and i would recommend it to anyone who wants to listen to their musics and watching their favorite movies at late nights without bothering their mates/neighbors and messing with wires, these wireless cans should be on the top of your wish list Pros, Great sound quality, well built, comfortable, no radio interference, breathable ear cushions means your ears wont sweat Cons, Docking satation only works with its own headphone(adding more headphones not possible)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8900 Digital wireless headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHD8900 Digital wireless headphones