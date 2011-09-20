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Udgået
Krystalklar overførsel
Philips digitale trådløse Hi-Fi-hovedtelefoner giver dig den klarest mulige lydmodtagelse. Baggrundsstøj elimineres praktisk talt, så du får en krystalklar lyd. Dockingstation med oplader og batteristatusindikator sikrer nem genopladning.
Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.
Lydsignalet er digitalt fra transmissionslinket og helt op til hovedtelefonen. Det sikrer topkvalitet og fremragende modstandsdygtighed over for interferens.
Det selvjusterende hovedbånd har bløde puder og en åben polstring, der lader huden ånde, så du kan holde hovedet køligt og komfortabelt ved længere tids brug.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
jsmulders
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
spanjool
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone