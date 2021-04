Nyd præcis lyd med høj ydeevne

Philips SHE9105-hovedtelefoner har førsteklasses drivere og et præcisionsudført metalkabinet, der giver en detaljeret og alligevel ren lyd. Ovale lydslanger og et udvalg af 3 ørespidser sikrer komfort og pasform, mens mikrofon i ledningen giver dig mulighed for at skifte mellem musik og opkald. Se alle fordelene