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Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHE9105BS/00

4.1

| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Starter i

Sort
Sort
Sort og guld
Sort og guld
Sølvfarvet
Sølvfarvet

Nyd præcis lyd med høj ydeevne

Philips SHE9105-hovedtelefoner har førsteklasses drivere og et præcisionsudført metalkabinet, der giver en detaljeret og alligevel ren lyd. Ovale lydslanger og et udvalg af 3 ørespidser sikrer komfort og pasform, mens mikrofon i ledningen giver dig mulighed for at skifte mellem musik og opkald.

Se alle fordele

med solidt metalhus

Nyd præcis lyd med høj ydeevne

  • 8,6 mm drivere/halvlukket bagside

  • In-ear

Robust aluminiumskabinet, der forhindrer vibrationer og giver klar lyd

Robust aluminiumskabinet, der forhindrer vibrationer og giver klar lyd

Hovedtelefonens kabinet er lavet af robust aluminium, som forhindrer vibrationer og giver den reneste lydeffekt. Desuden beskytter den øretelefonerne mod almindelig slitage ved daglig brug.

Holdbart Flexi-Grip, der giver en stærk hovedtelefon-til-kabeltilslutning

Det bløde, men alligevel holdbare og fleksible stik mellem øretelefonerne og kablet hjælper med at beskytte mod eventuelle skader forårsaget af gentagen bøjning.

Et buet kabinet og ovale lydrør giver ergonomisk komfort

In-ear-hovedtelefonerne er designet præcist, så de passer til alle ører. Deres ergonomiske, ovale lydrør og buede arkitektur sikrer en optimeret, sikker og komfortabel pasform – altid.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

3
2

11/10/2025

Deutschland

Deutschland

Philips SHE9105

Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer

Fordele

Bass wie ein könig

Ulemper

Nichts

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Dato for brug 2023-10-11

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Dato for brug 2023-10-11

04/08/2015

Deutschland

Deutschland

Philips In-Ear Kopfhörer

Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

25/06/2015

Deutschland

Deutschland

Super Klangqualität bei hochwertiger Verarbeitung

Die Philips In-Ear Kopfhörer SHE9105 kann ich nur weiter empfehlen. Angefangen von der Verpackung bis hin zu der Verarbeitung der Kopfhörer stimmt einfach alles. Für die perfekte Passform sorgen die drei verschieden großen Ohrstöpsel. Die gute Klangqualität und der satte Bass bilden das i-Tüpfelchen. Außerdem ist das Design schlicht, elegant und modern zu gleich.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

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