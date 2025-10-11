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Udgået
Starter i
Præcis lyd
Philips SHE9105-hovedtelefoner har førsteklasses drivere og et præcisionsudført metalkabinet, der giver en detaljeret og alligevel ren lyd. Ovale lydslanger og et udvalg af 3 ørespidser sikrer komfort og pasform, mens mikrofon i ledningen giver dig mulighed for at skifte mellem musik og opkald.
8,6 mm drivere/halvlukket bagside
In-ear
In-ear-hovedtelefonerne leveres med et udvalg af 3 ørepropper – fra små til store – så du kan vælge den perfekte pasform til dit øre.
In-ear-hovedtelefonerne er designet præcist, så de passer til alle ører. Deres ergonomiske, ovale lydrør og buede arkitektur sikrer en optimeret, sikker og komfortabel pasform – altid.
Neodym er det perfekte materiale, der danner et stærkt magnetfelt og giver større følsomhed i en svingspole, bedre basgengivelse og generelt en højere lydkvalitet. Den har nyudviklede 8,6 mm neodymdrivere, der gengiver høje frekvenser og sikrer ren, klar lyd.
4.1
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Philips SHE9105
11/10/2025
Deutschland
Philips SHE9105
Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer
Fordele
Bass wie ein könig
Ulemper
Nichts
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Dato for brug 2023-10-11
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Dato for brug 2023-10-11
Madlena
04/08/2015
Deutschland
Philips In-Ear Kopfhörer
Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
ThomasHamburg
25/06/2015
Deutschland
Super Klangqualität bei hochwertiger Verarbeitung
Die Philips In-Ear Kopfhörer SHE9105 kann ich nur weiter empfehlen. Angefangen von der Verpackung bis hin zu der Verarbeitung der Kopfhörer stimmt einfach alles. Für die perfekte Passform sorgen die drei verschieden großen Ohrstöpsel. Die gute Klangqualität und der satte Bass bilden das i-Tüpfelchen. Außerdem ist das Design schlicht, elegant und modern zu gleich.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon