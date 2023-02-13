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Udgået
32 mm enheder/lukket bagside
On-ear
Blå og grønne
Lydstyrke begrænset til <85 dB
Den enkle, ergonomiske hovedbøjle kan justeres, så den passer behageligt til børns hoveder, og den kan udvides, mens de vokser.
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærkt magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.
Skruefrit og holdbart design, der giver mulighed for nemt at tage hovedtelefonens dele af og på.
4.5
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
blauesband
13/02/2023
Deutschland
Sehr gut
Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MichelleHomburg
10/08/2022
Deutschland
Hervorragend für Kinder
Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.
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Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MüKat85
19/07/2022
Deutschland
Schöner Kinder-Kopfhörer
Der Kopfhörer wird von meiner Tochter regelmäßig und gern genutzt. Er hat einen schönen Klang und durch die Lautstärkebegrenzung ist er für kleine Kinder bestens geeignet. Die Farbgestaltung gefällt ebenso. Der Kopfhörer ist eine Empfehlung wert.
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Klang, Lautstärkebegrenzung, Farbe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000PK Kopfhörer für Kinder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000PK Kopfhörer für Kinder