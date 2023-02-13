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Udgået

Børnehovedtelefoner

SHK2000BL/00

4.5
| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Perfekt til børn
De rette hovedtelefoner til at introducere små musikelskere for en verden af lyd. Den tydelige bas og det legesyge design er skræddersyet til børn i voksealderen. Konstruktionen er robust og kan holde til enhver situation. En begrænset lydstyrke på 85 dB gør det sjovt, men alligevel sikkert, at lytte til musikken.
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Perfekt størrelse til børn, begrænsning af maks. lydstyrke

Perfekt til børn

  • 32 mm enheder/lukket bagside

  • On-ear

  • Blå og grønne

  • Lydstyrke begrænset til &lt;85 dB

Ergonomisk, justerbar hovedbøjle vokser med barnet

Ergonomisk, justerbar hovedbøjle vokser med barnet

Den enkle, ergonomiske hovedbøjle kan justeres, så den passer behageligt til børns hoveder, og den kan udvides, mens de vokser.

32 mm neodym-højttalerenheder leverer ren, harmonisk lyd

32 mm neodym-højttalerenheder leverer ren, harmonisk lyd

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærkt magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.

Skruefrit og holdbart design, der er bygget til hård afspilning

Skruefrit og holdbart design, der er bygget til hård afspilning

Skruefrit og holdbart design, der giver mulighed for nemt at tage hovedtelefonens dele af og på.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
1

13/02/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für Kinder

Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.

Fordele

Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

19/07/2022

Deutschland

Deutschland

Schöner Kinder-Kopfhörer

Der Kopfhörer wird von meiner Tochter regelmäßig und gern genutzt. Er hat einen schönen Klang und durch die Lautstärkebegrenzung ist er für kleine Kinder bestens geeignet. Die Farbgestaltung gefällt ebenso. Der Kopfhörer ist eine Empfehlung wert.

Fordele

Klang, Lautstärkebegrenzung, Farbe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000PK Kopfhörer für Kinder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHK2000PK Kopfhörer für Kinder

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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