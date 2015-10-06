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Udgået
SHL2605BK/00
Klar, naturlig lyd
Et elegant og moderne design med kraftfuld lyd. Disse hovedtelefoner i fuld størrelse, men alligevel med en lav vægt, giver en fantastisk lydoplevelse, samtidig med at de er behagelige at have på.
32 mm drivere/lukket bagside
Over-ear
Kraftige 32 mm neodymhøjttalere levere klar og naturlig lyd
2.3
ud af 5
3
Anmeldelser
Trucker
06/10/2015
United Kingdom
Good Buy
Headphones good clear sound with a strong base. Light weight but feel well made.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic
Peuxman
07/05/2017
France
Décevant....
Un très beau design et un très bon confort mais un son extrêmement faible et pas du tout puissant.... Je cherche encore les basses ...
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic
peron
05/01/2015
France
Je me l'ai acheté et je le déconseille
pas satisfait du tout, je m'attendais à beaucoup mieux
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic