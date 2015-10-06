ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af emballage
  • Primært billede
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af emballage
  • Primært billede

Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHL2605WT/00

2.3

| (3) Anmeldelser

Klar, naturlig lyd

Et elegant og moderne design med kraftfuld lyd. Disse hovedtelefoner i fuld størrelse, men alligevel med en lav vægt, giver en fantastisk lydoplevelse, samtidig med at de er behagelige at have på.

Se alle fordele

Klar, naturlig lyd

  • 32 mm drivere/lukket bagside

  • Over-ear

En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald

Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har forbindelse til det, der betyder mest for dig.

1,8 m kabel giver dig bevægelsesfrihed

Kraftige 32 mm neodymhøjttalere levere klar og naturlig lyd

Kraftige 32 mm neodymhøjttalere levere klar og naturlig lyd

Kraftige 32 mm neodymhøjttalere levere klar og naturlig lyd

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.3

ud af 5

3

Anmeldelser

4
3
2

06/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

Good Buy

Headphones good clear sound with a strong base. Light weight but feel well made.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic

07/05/2017

France

France

Décevant....

Un très beau design et un très bon confort mais un son extrêmement faible et pas du tout puissant.... Je cherche encore les basses ...

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic

05/01/2015

France

France

Je me l'ai acheté et je le déconseille

pas satisfait du tout, je m'attendais à beaucoup mieux

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL2605BK Headphones with mic

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.