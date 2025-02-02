Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Kraftfuld lyd
Disse Philips SHL3000WT/00-hovedtelefoner giver dig kraftig lyd og bas. Sammen med de drejelige, blødt polstrede ørekapsler giver de dig den perfekte lydoplevelse på farten.
DJ-monitorstil
Hvid
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.
4.0
ud af 5
14
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
YoCnmStar
02/02/2025
United Kingdom
Great headphones
very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Headband headphones
Dato for brug 2024-10-02
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Headband headphones
Dato for brug 2024-10-02
Totti1968
27/06/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel
Trankilo
15/03/2018
Portugal
Bom design e alta qualidade
Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Headband headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Headband headphones