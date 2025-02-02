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Udgået

Hovedtelefoner med krog

SHL3000WT/00

4

| (14) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

Kraftfuld lyd

Disse Philips SHL3000WT/00-hovedtelefoner giver dig kraftig lyd og bas. Sammen med de drejelige, blødt polstrede ørekapsler giver de dig den perfekte lydoplevelse på farten.

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Med DJ-monitorstil

Kraftfuld lyd

  • DJ-monitorstil

  • Hvid

Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.

Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

Kan foldes fladt sammen, så du nemt kan tage den med dig

32 mm højttalerdriver leverer kraftig og dynamisk lyd

32 mm højttalerdriver leverer kraftig og dynamisk lyd

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

14

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

2

02/02/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Headband headphones

Dato for brug 2024-10-02

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Headband headphones

Dato for brug 2024-10-02

27/06/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

15/03/2018

Portugal

Portugal

Bom design e alta qualidade

Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Headband headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3000WT Headband headphones

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