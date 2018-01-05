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Udgået

Støjreducerende hovedtelefoner

SHL3850NC/00

2.9

| (9) Anmeldelser

Mere lyd, mindre støj

Fordyb dig i din musik med innovativ ActiveShield™-teknologi med aktiv støjreduktion. De trykaflastende puder giver langvarig bærekomfort, og det kompakte, sammenfoldelige design er ideelt til transport og nem opbevaring.

Se alle fordele

kraftfuld bas

Mere lyd, mindre støj

  • 32 mm drivere/lukket bagside

  • On-ear

  • Flad sammenfoldning

ActiveShield™-støjreduktion reducerer støj med op til 97 %

ActiveShield™-støjreduktion reducerer støj med op til 97 %

ActiveShield™-teknologi med aktiv støjreduktion indeholder to bagudvendte mikrofoner, som benyttes til at reducere lave frekvenser. Den registrerer støj fra omgivelserne og omformer lydbølgen, så baggrundsstøj elimineres og omdannes til stilhed.

Slankt og kompakt, sammenfoldeligt design for nem bærbarhed

Slankt og kompakt, sammenfoldeligt design for nem bærbarhed

Slankt og kompakt, sammenfoldeligt design for nem bærbarhed på farten.

Design med lukket bagside blokerer støj og giver støjisolering

Design med lukket bagside blokerer støj og giver støjisolering

Afstemte 32 mm neodym-drivere kombineret med et akustisk system med lukket bagside og on-ear-forsegling giver en fremragende og imponerende præcis lyd.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.9

ud af 5

9

Anmeldelser

05/01/2018

España

España

Fantásticos

Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

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