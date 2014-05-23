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Udgået
Ultralet + 6 m TV-kabel
Letvægtshovedtelefoner til langtidsbrug med et 6 m langt forlængerkabel til mere bevægelsesfrihed og frihed til valg af siddeplads. Desuden en bass beat-ventilation, som giver en rig og dyb lyd.
On-ear
Sølvfarvet
Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre lyd med en fyldig dyb bas.
Letvægtsmaterialet, der bruges til hovedrem
Disse øretelefoner er designet med udgangspunkt i ørets facon, så du får ekstra komfort og større nydelse i længere lytteperioder.
3.9
ud af 5
18
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Dino54
23/05/2014
Deutschland
dieses Produkt erleichtert mein Leben
ich benutze diesen Kopfhörer seit Jahren und hab mittlerweile den 2 dieser Art, ich bin schwerhörig und das Teil erleichtert mir das fernsehen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
EuronicsStadler
09/07/2012
Deutschland
Toller preiswerter TV-Kopfhörer
Der ideale Kopfhörer für das Krankenhaus oder den Campingplatz. Trägt sich angenehm und gut . Im Preis-Leistungsverhältnis mit den manchmal auch etwas teureren Kopfhörern einfach Klasse.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable