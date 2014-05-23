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Udgået

Indendørs TV-hovedtelefoner med ledning

SHP1800/00

3.9

| (18) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

Ultralet + 6 m TV-kabel

Letvægtshovedtelefoner til langtidsbrug med et 6 m langt forlængerkabel til mere bevægelsesfrihed og frihed til valg af siddeplads. Desuden en bass beat-ventilation, som giver en rig og dyb lyd.

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Hovedtelefoner til TV

Ultralet + 6 m TV-kabel

  • On-ear

  • Sølvfarvet

Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre lyd

Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre lyd med en fyldig dyb bas.

Letvægtshovedbøjlen forøger både komforten og holdbarheden

Letvægtsmaterialet, der bruges til hovedrem

Komforten er forbedret til lang tids brug.

Disse øretelefoner er designet med udgangspunkt i ørets facon, så du får ekstra komfort og større nydelse i længere lytteperioder.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

18

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

1

23/05/2014

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt erleichtert mein Leben

ich benutze diesen Kopfhörer seit Jahren und hab mittlerweile den 2 dieser Art, ich bin schwerhörig und das Teil erleichtert mir das fernsehen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

09/07/2012

Deutschland

Deutschland

Toller preiswerter TV-Kopfhörer

Der ideale Kopfhörer für das Krankenhaus oder den Campingplatz. Trägt sich angenehm und gut . Im Preis-Leistungsverhältnis mit den manchmal auch etwas teureren Kopfhörern einfach Klasse.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

16/06/2018

España

España

Ligeros, perfectos para ver tv en la cama

Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

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