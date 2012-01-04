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Udgået

Hi-fi-hovedtelefoner

SHP8000/10

4.2

| (13) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

1 pris

Hovedtelefoner med perfekt pasform og præcis lyd

Philips SHP8000/10 med 40 mm højttalere i luksusklassen med Deluxe FloatingCushions og studie-lydkvalitet giver en uovertruffen lytteoplevelse

Se alle fordele

Hovedtelefoner med perfekt pasform og præcis lyd

Akustisk indstillede 40-mm højttalere giver perfekt afbalanceret lyd

Akustisk indstillede 40-mm højttalere giver perfekt afbalanceret lyd

Over øret-typen giver uovertruffen lydisolering

Over øret-typen giver uovertruffen lydisolering

Enkeltsidet kabel reducerer sammenfiltring

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Billede af AWARD-1679531

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

13

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

1

04/01/2012

Deutschland

Deutschland

Das BESTE für meine Ohren!

Kopfhörer mit gutem Klang, schönem Design, optimal zu tragen und gutem Preis-Leistungsverhältnis !!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8000 HiFi-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8000 HiFi-Kopfhörer

06/01/2014

Nederland

Nederland

Topper!

Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8000 Hi-fi headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8000 Hi-fi headphones

19/03/2013

Nederland

Nederland

Geweldige streling voor de oren

In het begin even wennen aan deze koptelefoon. Elke muziekgenre klinkt, middels lichte aanpassing met een equalizer, perfect met deze koptelefoon. Ook is er voor de liefhebbers een mooie diepe bas te horen. Super! Deze koptelefoon is prima te gebruiken op een mobieltje, draagbaar geluidsapparatuur, PC en op je HIFI-set. Werkelijk geweldige streling voor het oor. De kabels, aansluiting zijn van stevige kwaliteit. Prettig dat er een verlengkabel bij zit. De hoofdbeugel voelt(en is), ondanks zijn gewicht, solide aan en de oorkussens, welke over je oren vallen, zijn zacht en omsluiten het oor goed en drukken lichtjes zodat de omgeving minimaal van je muziek mee kan genieten en jezelf met vol genoegen de muziek goed kan beluisteren. Luister je 'vol vermogen' naar je favoriete muziek, zal men wel voor je moeten staan wil je ze horen roepen :-) Ik ben zeer tevreden over deze aankoop. Wat mij over de streep trok was het mooie geluid, pasvorm en de solide bouw icm met de prijs.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8000 Hi-fi headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8000 Hi-fi headphones

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