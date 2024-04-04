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Udgået
Ydeevne i høj kvalitet
Leder du efter den perfekte blanding af ydeevne, komfort og kvalitet? Disse over-ear-hovedtelefoner med åben bagside er bygget til at løfte din lytteoplevelse til et nyt niveau. Du får fantastisk lyd, førsteklasses konstruktion og guldbelagt kabeltilslutning.
50 mm neodymenheder
Design med åben bagside
3 m aftageligt kabel
Mærk musikken. Perfekt justerede 50 mm drivere sørger for en klar bas, balanceret mellemtone og krystalklare høje frekvenser. Driverne er udviklet til at passe til ørets naturlige geometri, så ingen detaljer går tabt.
Hovedbøjlen er forstærket med holdbart stål, som giver den helt rigtige spænding, så den sidder godt fast. Hovedbøjlens pude med dobbeltlag giver ægte komfort, og de åndbare ørepuder er perfekte til langvarig brug.
Fordyb dig i dine yndlingsalbum – på smart-enhed, hjemmeopsætning, TV eller bærbare computer. Det medfølgende kabel har en forgyldt 6,3-3,5 mm jackstikadapter, der giver den bedste forbindelse, når du bruger udstyr af højeste kvalitet.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
giosy
04/04/2024
Italia
spettacolari x il prezzo
posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....
Fordele
soundstage eccellente, dettagli meravigliosi
Ulemper
rumore plasticoso qunado si muovono
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP9600 Cuffie over ear
Dato for brug 2023-04-04
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP9600 Cuffie over ear
Dato for brug 2023-04-04
UrbanSteel
12/06/2023
Nederland
Bekræftet køber
Koptelefoon die niet je oren afkneld.
Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.
Fordele
Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Dato for brug 2022-05-12
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Dato for brug 2022-05-12
Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.