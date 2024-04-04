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Udgået

Over-ear-hovedtelefoner

SHP9600/00

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Ydeevne i høj kvalitet

Leder du efter den perfekte blanding af ydeevne, komfort og kvalitet? Disse over-ear-hovedtelefoner med åben bagside er bygget til at løfte din lytteoplevelse til et nyt niveau. Du får fantastisk lyd, førsteklasses konstruktion og guldbelagt kabeltilslutning.

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Ydeevne i høj kvalitet

  • 50 mm neodymenheder

  • Design med åben bagside

  • 3 m aftageligt kabel

Design med åben bagside. Fyldig lyd

Design med åben bagside. Fyldig lyd

Mærk musikken. Perfekt justerede 50 mm drivere sørger for en klar bas, balanceret mellemtone og krystalklare høje frekvenser. Driverne er udviklet til at passe til ørets naturlige geometri, så ingen detaljer går tabt.

Enestående komfort og holdbarhed

Enestående komfort og holdbarhed

Hovedbøjlen er forstærket med holdbart stål, som giver den helt rigtige spænding, så den sidder godt fast. Hovedbøjlens pude med dobbeltlag giver ægte komfort, og de åndbare ørepuder er perfekte til langvarig brug.

Opret forbindelse til en hvilken som helst kilde. Fra telefon til hovedtelefonforstærker

Opret forbindelse til en hvilken som helst kilde. Fra telefon til hovedtelefonforstærker

Fordyb dig i dine yndlingsalbum – på smart-enhed, hjemmeopsætning, TV eller bærbare computer. Det medfølgende kabel har en forgyldt 6,3-3,5 mm jackstikadapter, der giver den bedste forbindelse, når du bruger udstyr af højeste kvalitet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

04/04/2024

Italia

Italia

spettacolari x il prezzo

posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....

Fordele

soundstage eccellente, dettagli meravigliosi

Ulemper

rumore plasticoso qunado si muovono

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP9600 Cuffie over ear

Dato for brug 2023-04-04

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP9600 Cuffie over ear

Dato for brug 2023-04-04

12/06/2023

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Koptelefoon die niet je oren afkneld.

Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.

Fordele

Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Dato for brug 2022-05-12

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Dato for brug 2022-05-12

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.