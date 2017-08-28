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Udgået

ActionFitØretelefoner til sport

SHQ1000/10

3.1

| (9) Anmeldelser

Velegnet til sport

Disse øretelefoner er fremstillet af vandtætte materialer sammen med et antibakterielt middel, som dræber bakterier, og er designet til fitnessentusiasten

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Justerbar pasform

Velegnet til sport

  • ActionFit

  • Orange og hvid

Svedsikker

Svedsikker

En vandtæt forsegling beskytter øretelefonerne mod svedrelaterede skader

Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.

Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

Hold styr på din træning med den gratis ActionFit-app

Hold styr på din træning med den gratis ActionFit-app

Hold styr på din træning med denne smarte og gratis app skabt af Philips til dig. App'en ActionFit giver dig mulighed for at oprette brugerdefinerede træningsprogrammer, som omfatter mål for tid, afstand og kalorier – du kan endda knytte din yndlingsmusik til hvert mål. Når du er færdig med din træning, kan du bruge app'en til at dele dine resultater med vennerne på Twitter og Facebook. Du skal bruge GPS til dine mål for afstand og kalorier, så download den gratis fra App Store – så er du snart i gang!

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

9

Anmeldelser

2

28/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best headphones I've ever had!

These are my go to headphones! Need to buy another pair as mine of 6 years!!! Have now finally given up. They have changed slightly but they are the most like the ones I have. The fit my ears really well something I can't find in any other headphone. I have traveled with them hicking and trained with them this entire time and never had a problem!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great for taking to the gym

These headphones are excellent to use when you are running or keeping fit as it does not corrode the headphones and you do not lose any of the sound. The only one problem i have with it is that the earphone covers do come off and i have lost mine and am finding it hard just to replace the caps without buying more headphones.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

06/07/2011

Deutschland

Deutschland

Spitzenkopfhörer

Diese InEar-Sportkopfhörer sind absolut spitze. Ich trage sie beim Sport ca. 1-1,5 Std. beim Walking. Sie sind kaum zu spüren, drücken nicht nach einiger Zeit im Ohr. Der Klang ist absolut geil. Ich hatte vor diesen Kopfhörern eine Billigvariante aus dem Supermarkt und ich merke genau den Unterschied. Als ich diese InEar-Sportkopfhörer geliefert bekam, habe ich sie auch gleich getestet. An meinem MP3 war noch die Lautstärke der Billigversion eingestellt. Mit diesen neuen Kopfhörern sind mir fast die Ohren abgefallen, so gewaltig war der Unterschied. Ich freue mich jedes mal aufs neue, wenn ich meinen MP3 (übrigens auch von Philips) mit diesen Kopfhörern benutze. Das Preis-Leistungsverhältnis ist absolut richtig. Ich kann nur jedem diese Kopfhörer empfehlen. Auch der Austausch der Ohrkappen geht problemlos. Alles in allem ein sehr gutes Produkt, dass ich mit gutem Gewissen weiter empfehlen kann.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1000 InEar-Sportkopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1000 InEar-Sportkopfhörer

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