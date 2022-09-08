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Udgået
SHQ1007/28
Svedafvisende
Disse øretelefoner, som er fremstillet af antimikrobiske og vandtætte materialer, er designet til fitness-entusiaster. Kabellængden kan også justeres, så de er ideelle til brug med et sportsarmbånd eller til almindelig brug.
Den superslanke mikrofon og fjernbetjening lader dig tale, lytte og styre din iPod/iPhone/iPad med fjernstyring.
En vandtæt forsegling beskytter øretelefonerne mod svedrelaterede skader
Kablet på 60 cm er designet til brug med armbånd. Du kan også tilpasse længden med forlængerkablet på 60 cm.
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