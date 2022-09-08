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Udgået

Øretelefoner til sport

SHQ1007/28

Svedafvisende

Disse øretelefoner, som er fremstillet af antimikrobiske og vandtætte materialer, er designet til fitness-entusiaster. Kabellængden kan også justeres, så de er ideelle til brug med et sportsarmbånd eller til almindelig brug.

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med iPhone-fjernbetjening og mikrofon

Svedafvisende

Betjening af mikrofon og musik

Den superslanke mikrofon og fjernbetjening lader dig tale, lytte og styre din iPod/iPhone/iPad med fjernstyring.

Svedsikker

Svedsikker

En vandtæt forsegling beskytter øretelefonerne mod svedrelaterede skader

Tilpasset kabellængde

Kablet på 60 cm er designet til brug med armbånd. Du kan også tilpasse længden med forlængerkablet på 60 cm.

Tekniske specifikationer

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