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Udgået
Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage
Nå nye personlige rekorder med de fjerlette Actionfit SHQ1305-hovedtelefoner. Disse robuste og sved- og regnafvisende hovedtelefoner giver en kraftfuld baslyd og en optimal pasform takket være de højtydende drivere og en C-formet låseanordning.
8,6 mm drivere/åben bagside
Øretelefon
Med en vægt på blot 5,7 g er disse Actionfit-sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, hårde kilometer.
Der følger en kabelholder med Actionfit-øretelefonerne, så kablerne holdes på afstand, mens du presser dig selv til det yderste.
4.3
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
polmartin14
05/06/2017
España
Bekræftet køber
Fidelidad y buen sonido
Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
stefan1882
06/07/2016
Deutschland
Leistung gut, Aber nicht ausgezeichnet
Die Akustik und auch die Passform ist sehr gut, jedoch lösen sich inzwischen regelmäßig die Gummiaufsätze vom Kopfhörer, so dass mir mehrfach schon einer im Ohr stecken geblieben oder runtergefallen ist. Nach einem Lauf gestern und dem Abnehmen der Kopfhörer ist ein Aufsatz ganz verschwunden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon
Cour
07/06/2015
France
Tester pendant les runningdays 2015
J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic