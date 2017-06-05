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Udgået

ActionFitSportshovedtelefoner med mikrofon

SHQ1305WS/00

4.3

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

Nå nye personlige rekorder med de fjerlette Actionfit SHQ1305-hovedtelefoner. Disse robuste og sved- og regnafvisende hovedtelefoner giver en kraftfuld baslyd og en optimal pasform takket være de højtydende drivere og en C-formet låseanordning.

Se alle fordele

Ultralette og med en sikker pasform

Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

  • 8,6 mm drivere/åben bagside

  • Øretelefon

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

5,7 g ultralet design giver ultimativ komfort*

5,7 g ultralet design giver ultimativ komfort*

Med en vægt på blot 5,7 g er disse Actionfit-sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, hårde kilometer.

Kabelholder medfølger, så du kan træne uden kabelrod

Kabelholder medfølger, så du kan træne uden kabelrod

Der følger en kabelholder med Actionfit-øretelefonerne, så kablerne holdes på afstand, mens du presser dig selv til det yderste.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.3

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

05/06/2017

España

España

Bekræftet køber

Fidelidad y buen sonido

Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

06/07/2016

Deutschland

Deutschland

Leistung gut, Aber nicht ausgezeichnet

Die Akustik und auch die Passform ist sehr gut, jedoch lösen sich inzwischen regelmäßig die Gummiaufsätze vom Kopfhörer, so dass mir mehrfach schon einer im Ohr stecken geblieben oder runtergefallen ist. Nach einem Lauf gestern und dem Abnehmen der Kopfhörer ist ein Aufsatz ganz verschwunden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

07/06/2015

France

France

Tester pendant les runningdays 2015

J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic

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