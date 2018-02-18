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  • RYK DINE GRÆNSER
  • RYK DINE GRÆNSER
  • RYK DINE GRÆNSER

Udgået

ActionFitSportshovedtelefoner

SHQ1400BL/00

2.3
| (8) Anmeldelser
RYK DINE GRÆNSER
Philips Actionfit RunWild sportshovedtelefoner styrker din personlige præstation. De er fjerlette og vandtætte, og pasformen kan tilpasses. De højeffektive drivere holder din krop i bevægelse med en dyb pumpende bas.
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Sportsøretelefoner med pasform, der kan tilpasses

RYK DINE GRÆNSER

  • Bedst til udendørs brug

  • Vaskbar

  • Sved/vandtæt

  • Øretelefon

Tilpas din pasform med ørekrog, finne eller øretelefon-stil

Tilpas din pasform med ørekrog, finne eller øretelefon-stil

Tilpas dem til dig. Vælge mellem ørekrog, finner eller øretelefon-stilarter, der holder hovedtelefonerne fast i dit øre, så du kan holde dig i bevægelse.

Åben akustik lader lyden ind for større bevidsthed og sikkerhed

Åben akustik lader lyden ind for større bevidsthed og sikkerhed

Nyd lydkvaliteten, der ikke blokerer for verden omkring dig. Det åbne akustikdesign lukker den omgivende lyd ind, så du kan forblive opmærksom på omgivelserne og forblive, når du træner udendørs.

Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed

Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed

Designet til holdbarhed og styrke. Den kevlarbelagte ledning er beskyttet mod slitage og brud og kan holde til ekstrem træning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.3

ud af 5

8

Anmeldelser

3
2

18/02/2018

Suisse

Suisse

Excellent son et ergonomique

J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

28/02/2020

Deutschland

Deutschland

Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...

Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.

Fordele

leicht, guter Klang, passgenau

Ulemper

Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

12/03/2018

France

France

Efficace et pratique

Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

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