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Udgået
SHQ1400CL/00
Bedst til udendørs brug
Vaskbar
Sved/vandtæt
Øretelefon
Tilpas dem til dig. Vælge mellem ørekrog, finner eller øretelefon-stilarter, der holder hovedtelefonerne fast i dit øre, så du kan holde dig i bevægelse.
Nyd lydkvaliteten, der ikke blokerer for verden omkring dig. Det åbne akustikdesign lukker den omgivende lyd ind, så du kan forblive opmærksom på omgivelserne og forblive, når du træner udendørs.
Designet til holdbarhed og styrke. Den kevlarbelagte ledning er beskyttet mod slitage og brud og kan holde til ekstrem træning.
2.3
ud af 5
8
Anmeldelser
Zorgenor
18/02/2018
Suisse
Excellent son et ergonomique
J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Mogger
28/02/2020
Deutschland
Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...
Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.
Fordele
leicht, guter Klang, passgenau
Ulemper
Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
MBDA
12/03/2018
France
Efficace et pratique
Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport