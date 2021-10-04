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Udgået
SHQ1405BL/00
RYK DINE GRÆNSER
Philips Actionfit RunWild sportshovedtelefoner styrker din personlige præstation. De er fjerlette og vandtætte, og pasformen kan tilpasses. De højeffektive drivere holder din krop i bevægelse med en dyb pumpende bas.
Bedst til udendørs brug
Sved/vandtæt
Øretelefon
Disse Actionfit-hovedtelefoner blokerer ikke for lyde, så du kan være bevidst om dine omgivelser og forblive sikker, især når du træner ude i det fri. En åben akustisk platform giver lydkvalitet uden at afskærme dig fra verden.
Tilpas dem til dig. Vælge mellem ørekrog, finner eller øretelefon-stilarter, der holder hovedtelefonerne fast i dit øre, så du kan holde dig i bevægelse.
Nyd lydkvaliteten, der ikke blokerer for verden omkring dig. Det åbne akustikdesign lukker den omgivende lyd ind, så du kan forblive opmærksom på omgivelserne og forblive, når du træner udendørs.
2.7
ud af 5
3
Anmeldelser
vinc1000sp
04/10/2021
Italia
all'altezza delle aspettaive ma durate poco
Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio
Fordele
molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione
Ulemper
i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Dato for brug 2020-10-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Dato for brug 2020-10-04
Raicho
22/07/2017
Nederland
Oordopjes zitten goed, geluid iets minder
Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Terneuzen
19/08/2016
Nederland
Slecht geluid en bediening
Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
øretelefonerne kan vaskes, mikronen tåler ikke vask