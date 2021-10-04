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Udgået

Sportshovedtelefoner med mikrofon

SHQ1405BL/00

2.7

| (3) Anmeldelser

RYK DINE GRÆNSER

Philips Actionfit RunWild sportshovedtelefoner styrker din personlige præstation. De er fjerlette og vandtætte, og pasformen kan tilpasses. De højeffektive drivere holder din krop i bevægelse med en dyb pumpende bas.

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Sportsøretelefoner med pasform, der kan tilpasses

RYK DINE GRÆNSER

  • Bedst til udendørs brug

  • Sved/vandtæt

  • Øretelefon

Åbent akustisk design gør, at du er opmærksom på omgivelserne

Åbent akustisk design gør, at du er opmærksom på omgivelserne

Disse Actionfit-hovedtelefoner blokerer ikke for lyde, så du kan være bevidst om dine omgivelser og forblive sikker, især når du træner ude i det fri. En åben akustisk platform giver lydkvalitet uden at afskærme dig fra verden.

Tilpas din pasform med ørekrog, finne eller øretelefon-stil

Tilpas din pasform med ørekrog, finne eller øretelefon-stil

Tilpas dem til dig. Vælge mellem ørekrog, finner eller øretelefon-stilarter, der holder hovedtelefonerne fast i dit øre, så du kan holde dig i bevægelse.

Åben akustik lader lyden ind for større bevidsthed og sikkerhed

Åben akustik lader lyden ind for større bevidsthed og sikkerhed

Nyd lydkvaliteten, der ikke blokerer for verden omkring dig. Det åbne akustikdesign lukker den omgivende lyd ind, så du kan forblive opmærksom på omgivelserne og forblive, når du træner udendørs.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.7

ud af 5

3

Anmeldelser

5
2

04/10/2021

Italia

Italia

all'altezza delle aspettaive ma durate poco

Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio

Fordele

molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione

Ulemper

i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Dato for brug 2020-10-04

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Dato for brug 2020-10-04

22/07/2017

Nederland

Nederland

Oordopjes zitten goed, geluid iets minder

Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

19/08/2016

Nederland

Nederland

Slecht geluid en bediening

Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Denne anmeldelse blev foretaget for SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

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Ansvarsfraskrivelser

  1. øretelefonerne kan vaskes, mikronen tåler ikke vask