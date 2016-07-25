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Udgået

ActionFitØretelefoner til sport

SHQ2200/10

2.6

| (5) Anmeldelser

Indstillet til sport

SHQ2200 med den enestående, patenterede ørekrog giver dig frihed til at fokusere på din træning uden at miste motivationen. Øretelefonerne bliver, hvor de er, og sikrer dig fremragende lyd til træningen.

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Med justerbar ørekrog, som giver en sikker pasform

Indstillet til sport

  • ActionFit

  • Orange og grå

8 g-hovedtelefoner, der leverer enestående pasform og ultralet komfort

8 g-hovedtelefoner, der leverer enestående pasform og ultralet komfort

Dine ActionFit-hovedtelefoner vejer blot 8 gram, hvilket gør dem ultralette og behagelige at have på. Rent faktisk bemærker du dem knap nok, når du træner – kun den overlegne, kraftfulde lyd, der holder dig fokuseret og motiveret.

Fleksstopper i kablet

Fleksstopper i kablet

Kabelklips og beskyttelsesetui sikrer nem brug og opbevaring

ActionFit-hovedtelefonen leveres med klips og etui, der sikrer nem kabelhåndtering og sikker opbevaring. Nyd træning uden sammenfiltrede ledninger takket være klipsen, og læg derefter hovedtelefonen i det åndbare etui. Så sveder den ikke!

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.6

ud af 5

5

Anmeldelser

3

25/07/2016

België

België

Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen

+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

11/06/2014

España

España

Buena relacion calidad precio

Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

24/05/2014

Italia

Italia

Non adatte a correre

Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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