Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SHQ2200/10
Indstillet til sport
SHQ2200 med den enestående, patenterede ørekrog giver dig frihed til at fokusere på din træning uden at miste motivationen. Øretelefonerne bliver, hvor de er, og sikrer dig fremragende lyd til træningen.
ActionFit
Orange og grå
Dine ActionFit-hovedtelefoner vejer blot 8 gram, hvilket gør dem ultralette og behagelige at have på. Rent faktisk bemærker du dem knap nok, når du træner – kun den overlegne, kraftfulde lyd, der holder dig fokuseret og motiveret.
ActionFit-hovedtelefonen leveres med klips og etui, der sikrer nem kabelhåndtering og sikker opbevaring. Nyd træning uden sammenfiltrede ledninger takket være klipsen, og læg derefter hovedtelefonen i det åndbare etui. Så sveder den ikke!
2.6
ud af 5
5
Anmeldelser
Runnings118
25/07/2016
België
Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen
+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Michelin71
11/06/2014
España
Buena relacion calidad precio
Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
Andreamilano
24/05/2014
Italia
Non adatte a correre
Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones